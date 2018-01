Australia e Giappone tra i progetti del t.o. Le Colonne d'Ercole

03/01/2018 17:33

Il t.o. siciliano nato 12 anni fa, propone tailor made, gruppi e lungo raggio

Tailor made, gruppi e lungo raggio, con un'attenzione focalizzata su Stati Uniti, Messico, Caraibi, Argentina e Perù, ma anche India, Vietnam, Thailandia, Cambogia e Cuba, tra le mete in programmazione. E' ciò che propone Le Colonne d'Ercole, t.o. siciliano nato 12 anni fa. "In particolare per quanto riguarda Cuba proponiamo un prodotto che tende a diversificarsi - commenta a Guida Viaggi la responsabile prodotto Alessandra Cordoba -, con un fly & drive tutto organizzato che è molto venduto, per vivere Cuba in libertà".

Il t.o. ha optato per una versione online del catalogo e non per quello cartaceo, anche se sta valutando l'opportunità di riproporlo. Nuovi progetti per il 2018? "Ci sono due Paesi in cantiere, Australia e Giappone". Due mete che potranno andare ad arricchire il paniere di destinazioni proposte ad un cliente che appartiene ad una fascia medio, medio-alta in termini di budget di spesa e dai 30 ai 55 anni come età.

Sul fronte agenziale l'operatore si definisce "regionale" e lavora con un centinaio di adv. "La Sicilia è lo zoccolo duro, ma tra le aree ci sono anche Roma, Milano e la Toscana. La rete commerciale è maggiormente concentrata al Centro-Sud".

Intanto per le festività di Natale e Capodanno, "Cuba e gli Stati Uniti sono stati gli evergreen, ma tra le richieste c'era anche il Messico". s.v.