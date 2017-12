Campania: parte Cinebus, il tour dedicato al cinema

31/12/2017 14:08

Proiezioni, dibattiti, incontri, casting e workshop all’interno di un truck con tappa nelle piazze di Benevento, Salerno e Napoli

Un tour dedicato al cinema con proiezioni, dibattiti, incontri, casting e workshop. Questo è Cinebus, evento che si sviluppa all’interno di un truck, munito di tutte le tecnologie e comfort, che porterà nelle piazze campane le attività targate Social World Film Festival. "Questo innovativo format consentirà a tutti di avvicinarsi alla settima arte – afferma il regista Giuseppe Alessio Nuzzo – e allo stesso modo darà grande visibilità ai giovani talenti del nostro territorio".

CineBus è arrivato sabato 30 dicembre a Benevento in Piazza Risorgimento e a Salerno in Piazza Mazzini. Tappa conclusiva oggi 31 dicembre a Napoli in Piazza Garibaldi dalle 10 alle 16.

Vengono proiettate le opere vincitrici dell’ultima edizione del Social World Film Festival, alla presenza di regista e cast, che saranno valutate da una giuria di giovani studenti dell’Università del Cinema che attribuirà il Premio CineBus alle categorie lungometraggio, documentario e cortometraggio. Spazio a workshop di regia, fotografia e recitazione e a street casting a cura di PM5 Talent e Paradise Pictures alla ricerca di nuovi volti. Verranno inoltre presentati i libri “Lettere a mia madre” e “Maritè non morde” che pongono l’accento su Alzheimer e disabilità.

Infine, un brindisi di fine anno con l’attrice Cristina Donadio, invitata a ritirare il Premio Cinema Campania 2017, l’attore Fabrizio Nevola, reduce dal successo televisivo con “Sotto copertura – La cattura di Zagaria”, e operatori del settore o appassionati.

L’evento è organizzato dall’Ente Social World Film Festival nell’ambito delle attività del progetto La Mostra Internazionale del Cinema in Campania e nel Mondo sostenuto dalla Regione Campania per il Piano Cinema 2017, con l’adesione della Film Commission Regione Campania, Comune di Benevento, Comune di Napoli, Comuna di Salerno e la collaborazione di Rai Cinema Channel, Paradise Pictures, Università del Cinema, Sabox - Formaperta.

In nove anni di storia, il Social World Film Festival, che annovera come presidente onorario l’attrice

Claudia Cardinale, ha organizzato 480 giornate di attività cinematografica in Campania e nell’intera nazione, 36 eventi internazionali che hanno toccato 27 città dei cinque continenti, coinvolgendo migliaia di spettatori e centinaia di protagonisti della cinematografia mondiale.