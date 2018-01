Veraclub: sport e miniclub il focus del 2018

08/01/2018 16:09

Il tour operator ha riunito in sede i principali responsabili dei settori animazione, assistenza, direzione e servizi alberghieri per tirare le somme del 2017 e preparare l'anno appena iniziato

Sono già pronti i nuovi ingredienti della ricetta Veratour per il 2018. Con l'obiettivo di riconfermare la sua posizione nel segmento villaggi in Italia, il tour operator ha riunito in sede i principali responsabili Veraclub dei settori animazione, assistenza, direzione e servizi alberghieri per tirare le

somme del 2017 e preparare il 2018.

Il livello di soddisfazione nei villaggi Veratour, ottenuto attraverso le schede clienti distribuite a

fine vacanza, "si conferma elevatissimo - afferma il t.o. in una nota -, il gradimento generale raggiunge quota 95% di giudizi positivi. Crescono quasi tutte le voci specifiche: assistenza (dal 95% del 2016 al 96% del 2017); sport (dal 95 al 97%); servizi dell'hotel (dal 90 al 91%); stabile l'animazione al 95% e la cucina al 90%. Nuovo grande successo del Miniclub che passa dal 97 al 98% di gradimento, una sostanziale unanimità da parte di tutti i clienti che apprezzano sempre di più la possibilità di far divertire i propri figli in totale sicurezza".

Proprio per il Super Junior Club sono previste alcune novità nel 2018: in via sperimentale 4

villaggi (Rodi, Puglia, Ibiza e Suneva in Sardegna) testeranno il Super Junior Club Plus, per coprire

le fasce d'età 11/13 anni e 14/17 anni per un'offerta sempre più personalizzata e vicina alle esigenze

del cliente.

Anche lo sport è diventato uno dei vettori più significativi. Oltre alle attività di base e a diverse

ristrutturazioni in differenti villaggi per ampliare campi e attrezzature, per il 2018 tornano anche le

Settimane Speciali: una serie di appuntamenti esclusivi e totalmente gratuiti. In particolare saranno

32 le Settimane Speciali e 8 le Summer Academy. Campioni del calcio e campioni del tennis

saranno i nuovi testimonial e organizzeranno dei corsi nei quali sveleranno ai partecipanti i segreti

del loro successo.

Si riconferma l'attenzione per quello che è da sempre uno dei capisaldi dell'offerta Veratour: la ristorazione Made in Italy con la presenza di chef italiani. Forte del 90% di gradimento totalizzato nel 2017 anche per il 2018 il settore si preannuncia fondamentale e punta a raggiungere il 91%.

“Abbiamo ottenuto un successo straordinario in ogni settore - dice Daniele Pompili, general

manager Divisione Villaggi Veraclub –, ma non ci fermiamo. L'attenzione e la cura che mettiamo

nell'accoglienza al cliente sta dando i suoi frutti e i numeri lo dimostrano, oggi la nostra sfida è

anzitutto non perdere la concentrazione e lavorare su ogni minimo dettaglio. Il mio pensiero e la

mia gratitudine vanno a tutto lo staff e ai nostri collaboratori che in tutto il mondo portano la qualità

Veratour e ci mettono tanta passione”.

In occasione dell'incontro a Roma con i responsabili dei settori nei Veraclub sono stati anche

conferiti i premi delle migliori performance divisi per categoria.