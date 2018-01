Incoming: nasce il t.o. Marsi-Storie d’Abruzzo

09/01/2018 08:33

Con sede in Avezzano, l'operatore si occuperà inizialmente ed in particolare dell’Area Marsicana, zona montana in fase di sviluppo

C'è un nuovo attore nell'ambito dell’incoming italiano ed è il t.o. Marsi-Storie d’Abruzzo.

La titolare, Lorenza Pietroiusti, è un raro caso di ritorno alle origini di una persona giovane e preparata che ha sperimentato la sua preparazione professionale lavorando all’estero in un contesto di grandi aziende italiane, senza mai archiviare il desiderio di rientrare in Italia e creare un tour operator incoming dedicato alla terra d’Abruzzo.

Con sede in Avezzano, Marsi – Storie d’Abruzzo, si occuperà inizialmente ed in particolare dell’Area Marsicana, zona montana in fase di sviluppo per la riscoperta del connubio tra storia - natura – enogastronomia, connubio di interesse attualmente con una proposta rivolta ad un pubblico variegato tra famiglie, single, camminatori, degustatori, promessi sposi uniti tutti da un filo conduttore che si estrinseca nel desiderio di praticare il turismo esperienziale.