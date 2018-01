Eden Viaggi cambia il modello di pricing per le prenotazioni anticipate

15/01/2018 17:31

Pronti i cataloghi Mare Italia e Sardegna

Sono pronti i nuovi cataloghi Mare Italia e Sardegna 2018 di Eden Viaggi, con una selezione di oltre trecento location, indicate per soddisfare le esigenze di viaggio delle famiglie con bambini e non solo. L’operatore offre la miglior tariffa garantita disponibile e la possibilità di annullamento senza penali fino a 7 giorni prima della partenza su tutti i periodi (solo land). Da quest’anno Eden propone tre differenti livelli di risparmio sul pacchetto di viaggio con prenotazioni effettuate 90, 60 e 30 giorni prima della partenza.

Fra le novità del catalogo Mare Italia pensate per i giovani, arrivano i due pacchetti Salento Disco & Beach e Riviera Disco & Fun. Il primo, da abbinare alle strutture proposte nella zona di Gallipoli, include ingressi in discoteca, free drink e boat party, mentre il secondo prevede un soggiorno di tre o sette notti in Romagna - tra Rimini Rivazzurra e Miramare di Rimini - con ingressi a discoteche e parchi tematici compresi. Eden Viaggi ripropone inoltre la partnership esclusiva con Mirabilandia.

Per raggiungere il Sud Italia sono disponibili voli di andata e ritorno da tutti gli aeroporti italiani per le regioni del Sud (Sardegna e Sicilia incluse).

Il catalogo Sardegna 2018 presenta 135 strutture, tra le quali spiccano tre Eden Village e un Eden Village Premium, oltre ad una selezione di hotel di alto livello con importanti new entry in Costa Smeralda. La Sardegna di Eden propone anche appartamenti e residence per soddisfare le richieste di ogni viaggiatore ed è raggiungibile a quote speciali anche via nave.

La formula Villaggio di Eden propone sei Eden Village in Italia (due in Sicilia e quattro in Sardegna) pronti ad accogliere bambini e ragazzi rispettivamente al Tarta Club (3-11anni) e i ragazzi al Jek Club (12-17 anni). Fra le novità proposte dalle nuove brochure dedicate a Mare Italia e Sardegna, spicca il lancio di un nuovo modello di pricing a supporto delle prenotazioni anticipate.