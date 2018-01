La doppia anima di Nicolaus Club Prime®

17/01/2018 14:35

La linea di prodotto ha una vocazione alberghiera e villaggistica; servizi ampliati per un target esigente

Il 2018 di Nicolaus parte con il lancio di una nuova linea di prodotto. Si tratta di Nicolaus Club Prime®, pensata per una fascia di clientela che chiede un livello di servizio elevato, tipicamente alberghiero, anche in una formula vllaggio.

Tratto distintivo dell’offerta, la doppia anima alberghiero-villaggistica che combina i servizi più richiesti dell’hôtellerie con la formula tipica dei Nicolaus Club, caratterizzata da grande attenzione alla gastronomia, assistenza costante h24h e personalizzazione delle attività di intrattenimento.

Tra i servizi a disposizione dei Clienti Nicolaus Club Prime® figurano il servizio in camera, couverture serale, coffee facilities, collegamento wi-fi, fornitura giornaliera del telo mare, servizio al tavolo, servizio di baby-sitting, servizio bagagli e numerosissimi altri servizi per rendere la vacanza confortevole il più possibile. Per i bambini, oltre alle attività previste per il Nicolino Club, sono previste iniziative mirate come le divertenti lezioni di inglese, area dedicata con orari extralarge.

Le strutture contraddistinte dal nuovo format sono quattro: le due new entry assolute, il Nicolaus Club Prime® Blu Royal Bay sull’isola di Kos, affacciato sulla baia di Kefalos, e il Nicolaus Club Prime® Falconara Charming Resort di Butera (Sicilia), cui si aggiungono due villaggi Nicolaus già presenti nell’offerta Nicolaus, che sono stati reimpostati sulla base del nuovo format, Nicolaus Club Prime® Il Cormorano a Baja Sardinia e Nicolaus Club Prime® Gabbiano di Marina di Pulsano.

“Abbiamo differenziato verso l’alto la nostra offerta per un segmento di mercato in grande crescita, che vuole scegliere una vacanza con maggiori attenzione alle possibilità di personalizzare al massimo il servizio”. Così commenta Roberto Pagliara, presidente di Nicolaus. “Nicolaus Club Prime® - aggiunge - sarà sempre di più un asset importante del nostro modello di business: abbiamo messo a punto un format riconoscibile, nel quale si riconosca la nostra impronta, la nostra firma”.