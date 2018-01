Garibaldi Hotels rilancia e cerca personale

18/01/2018 10:46

Il gruppo alberghiero apre oltre 60 posizioni tra la sua sede centrale di Ostuni e le strutture ricettive in Puglia, Sicilia, Sardegna e Trentino Alto Adige

Sono oltre 60 le posizioni aperte da Garibaldi Hotels: il gruppo alberghiero pugliese ricerca persone da inserire nella propria sede aziendale e nelle strutture ricettive presenti in Puglia, Sicilia, Sardegna e Trentino Alto Adige. Nelle strutture i profili richiesti riguardano principalmente le aree ricevimento, ristorazione, vendita: camerieri ai piani, receptionist, chef e personale di cucina, capo ricevimento, barista, camerieri di sala e bar, animatori, tirocinanti e apprendisti, resident manager, responsabili per gli stabilimenti balneari.

“La società – si legge in una nota - ricerca inoltre per la propria sede di Ostuni un responsabile commerciale estero, un revenue manager e un addetto risorse umane. Per tutti i profili si richiede esperienza nel ruolo, conoscenza della lingua inglese e possibilmente di una seconda lingua straniera”.

“La nostra società – spiega Egidio Ventimiglia, amministratore delegato di Garibaldi Hotels - sta crescendo rapidamente: abbiamo di recente ampliato il nostro portfolio affiancando ai villaggi turistici anche Rrow per garantire ai nostri clienti adeguati standard qualitativi. Puntiamo alla destagionalizzazione del nostro prodotto alberghiero e alla presenza di hotel con apertura annuale per garantire continuità contrattuale ai nostri dipendenti e collaboratori. Un aspetto per noi strategico per fidelizzare i lavoratori e per incentivarli con percorsi formativi e di crescita professionale”.