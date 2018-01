Varadero, Marrakech, Miami: Going2 amplia la gamma

19/01/2018 11:57

Going annuncia tre nuove mete per la sua linea di prodotto che prevede proposte di viaggio dinamico alla scoperta di paesi e metropoli di tutto il mondo

Varadero, Marrakech e Miami: sono queste le new entry della programmazione di Going2, annunciate in una nota stampa in cui si ricorda che “dopo il successo del debutto grazie al lancio di Parigi ed Hong Kong, Going ha deciso di ampliare il ventaglio di proposte introducendo Marocco, Cuba e Florida”.

Going2 è la nuova linea di prodotto di Going, del gruppo Bluvacanze, che prevede proposte di viaggio dinamico alla scoperta di paesi e metropoli di tutto il mondo. Le possibilità di pernottamento per le nuove destinazioni “sono diverse e variano dai Riad della città imperiale marocchina, agli hotel che si affacciano sulle spiagge della località cubana o sulla metropoli americana. Non cambia la formula dell’operatore: la linea di prodotto Going2 prevede un pacchetto volo+hotel a partire da 3 notti per chi ha intenzione di scoprire le destinazioni di tutto il mondo in maniera flessibile con un’attenzione particolare al rapporto qualità/prezzo”.

“L’aumento della programmazione di Going2 – spiega il brand manager Going Emmer Guerra – va nella direzione di offrire maggiore prodotto a conferma immediata con prezzo finito per le agenzie, proponendo una soluzione flessibile ed in grado di adattarsi alle diverse esigenze dei viaggiatori. Abbiamo ancora una lunga strada da percorrere, ma siamo soddisfatti dell’ottimo riscontro ottenuto con il lancio di Going2 che, soprattutto per il segmento Millennial, si sta rivelando un prodotto molto competitivo in termini di pricing e di destinazioni programmate”.