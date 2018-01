Evolution Travel, parte l'operazione formazione

22/01/2018 14:12

Il 20 gennaio il primo ciclo di Open Day dell’anno. Tutto esaurito per la prima data che si terrà a Bologna

Formazione è una delle parole chiave di Evolution Travel per il 2018, che dà il via il 20 gennaio al primo ciclo di Open Day dell’anno. Il calendario ha riscosso l'interesse da parte di consulenti di viaggio online e adv che in pochi giorni hanno già fatto registrare il tutto esaurito per la prima data che si terrà a Bologna.

La tappa emiliana sarà seguita da un appuntamento a Napoli, in calendario il 3 e 4 febbraio, e da un incontro a Torino, il 17 e 18 febbraio. Oltre che per il tutto esaurito bolognese, molta soddisfazione anche per il meeting in Piemonte, primo Open Day organizzato nel Nord-ovest. In dirittura d’arrivo anche altri appuntamenti in corso di definizione, che avranno luogo nel mese di marzo, di cui a breve sarà comunicato il programma.

Ogni Open Day avrà una propria identità per diversificare al massimo le attività di formazione e dar modo ai partecipanti di conoscere approfonditamente il prodotto e di investigare in dettaglio le opportunità di mercato offerte dal modello di business sviluppato da Evolution Travel.

“Mai come quest’anno che parte sotto ottimi auspici, la formazione avrà un ruolo ancora più cruciale per l’organizzazione del nostro lavoro. Il mercato italiano si sta rapidamente evolvendo e la figura del consulente di viaggio, che abbiamo significativamente contribuito a promuovere su scala nazionale, grazie all’offerta di un servizio puntuale, tailor made e professionale, è apprezzata da un numero costantemente in crescita di persone. Crescono i clienti e cresce il numero dei consulenti e proprio per questo saremo ancora più capillari nelle nostre attività di formazione”, commenta Monica Sergiano, responsabile reparto formazione.

Il primo Open Day di Bologna, organizzato dai promotori tour operator Max Fabbri, Barbara Zoppitelli, Rita Settimi e Gabriele Frescucci verterà su Usa e Sudafrica, due grandi classici di Evolution Travel. La prima parte della giornata sarà dedicata alle differenti tipologie di prodotto delle due destinazioni, mentre nella seconda saranno allestiti diversi tavoli tematici che daranno la possibilità ai presenti di prendere parte a incontri one to one.

Il weekend partenopeo, curato da Bruno Bottaro, Laura Lombardi e Cristina Giro, vedrà una prima giornata interamente dedicata agli incontri con responsabili dei tour operator Alpitour, Veratour, Press Tours ed Eden Viaggi. Nel corso della seconda giornata, approfondimento dei prodotti delle singole destinazioni mediante la rotazione dei presenti tra differenti tavoli tematici.

Il programma di Torino, messo a punto da Tina Meraviglia, Marco Giusti, Alessandra Lampitelli e Manuela Aprile, prevede il primo giorno incentrato sull’approfondimento della conoscenza del network Evolution Travel, attraverso momenti dedicati alle differenti figure professionali, attive in tutto il mondo; alle pratiche di organizzazione e alle tecniche di vendita più efficaci. Ultima attività formativa della giornata, l’organizzazione di un tavolo di lavoro pratico, seguito da figure esperte, che daranno vita a simulazioni di situazioni emblematiche del lavoro del consulente di viaggi online.

Protagonista del secondo giorno sarà il Nord Europa, con attività di formazione specificamente dedicate a Islanda, Groenlandia, Norvegia, Scozia e Irlanda e una session di lavoro conclusiva incentrata sull’area nordeuropea con l’analisi di iniziative mirate, campagne promozionali, chat ad hoc e gruppi di lavoro.