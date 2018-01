I Viaggi del Delfino rafforza la squadra commerciale

26/01/2018 11:32

Una squadra di ben 13 consulenti che promuoveranno su scala nazionale i servizi e i prodotti del l'operatore

A meno di un anno dalla firma dall’accordo iniziale, I Viaggi del Delfino rafforza ulteriormente la partnership conTrust Force attraverso nuovi investimenti sul canale della distribuzione che vedono l’ingresso di nuove figure commerciali.

Con il nuovo anno, la squadra di Vairo opererà dunque in: Lombardia (Massimo Tivioli), Veneto Est e Friuli (Nicoletta Broggini), Veneto Ovest, Trentino e Lombardia Est (Lorenzo Pighi), Piemonte e Valle d’Aosta (Paola Losito), Emilia (Simona Zarri,) Romagna e Marche (Paolo Brandolini), Toscana (Massimiliano Fusco), Lazio e Umbria (Francesco Riggi), Puglia e Molise (Giuseppe Gissi). Mentre le altre regioni rimarranno presidiate dai sales già in forza all’operatore partenopeo con Peppe Paesano in Campania e basso Lazio, Gaetano Di Maro in Campania, Luigi Abruzzino per Calabria e Basilicata e Marco Cocciola in Sicilia.

Una squadra di ben 13 consulenti commerciali che promuoveranno su scala nazionale i servizi e i prodotti de I Viaggi del Delfino. Obiettivo del nuovo investimento, potenziare ulteriormente la propria presenza sul territorio in un’ottica di maggior capillarità anche in quelle aree, o in quelle tipologie di punti vendita, che fino ad oggi non erano visitate direttamente. E sulla presenza nel territorio, I Viaggi del Delfino nelle prossime settimane incontrerà le agenzie di viaggio partner a Reggio Calabria il 29 gennaio, a Cosenza il 30 gennaio e a Palermo il 2 febbraio, per presentare al trade la programmazione e le novità di prodotto per la stagione 2018.