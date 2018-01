Robintur: apre a Cesena la prima agenzia Viaggi Coop

26/01/2018 16:13

Il punto vendita offre la consulenza di tre agenti di viaggi esperti ed un'impostazione innovativa, è aperta dalle 9.30 alle 19.30, dal lunedì al sabato

Taglio del nastro domani, a Cesena, per la prima agenzia in città Viaggi Coop, nuova insegna del Gruppo Robintur, rete di agenzie di viaggi, del gruppo Coop Alleanza 3.0.

Viaggi Coop si trova all’interno del Centro Commerciale Lungo Savio, nei pressi dell’ipercoop: all’inaugurazione, alle 10,30, alla presenza dell’assessore al Turismo del Comune di Cesena Christian Castorri, prenderanno parte Tina Giglio, direttore Rete del Gruppo Robintur, Antonio Vona, direttore Macro Area Romagna, Marche ed Abruzzo di Coop Alleanza 3.0, ed Enrica Bagnoli, vicepresidente del Consiglio di Zona di Coop Alleanza 3.0.

Il format

L’agenzia di viaggi “a marchio Coop” prende il posto della Robintur Veneri Viaggi, che si trovava al piano rialzato del cortile adiacente al Lungo Savio. Su una superficie di quasi 70 metri, Viaggi Coop offre la consulenza di tre agenti di viaggi esperti ed una impostazione innovativa, con orari particolarmente comodi: è aperta dalle 9.30 alle 19.30, dal lunedì al sabato.

L’area di ingresso è un salottino aperto, che invita a entrare liberamente, sfogliare cataloghi e lasciarsi ispirare per nuove esperienze. Presto sarà attrezzata anche con video e altri supporti digitali. All’interno, nell’area consulenza, il personale accoglie e consiglia i clienti, con viaggi e soggiorni riservati ai soci Coop e una gamma di servizi e prodotti testati e selezionali per tutti i turisti, comprese vacanze “su misura”, proposte e promozioni esclusive con i migliori tour operator, viaggi di nozze, gestione di liste nozze online, biglietteria aerea e marittima.

Per i soci Coop, in particolare, le agenzie Robintur e Viaggi Coop offrono opportunità e benefici, come il catalogo ‘Viaggiare da soci” e la possibilità di raccogliere punti sul catalogo della Cooperativa.

“Secondo l’ultimo rapporto Coop – sottolinea il presidente di Robintur, Stefano Dall’Ara – gli italiani sono ottimisti sul nuovo anno, e nelle intenzioni di spesa 2018 rispetto al 2017, tutte le voci figurano al rialzo, ma soprattutto i segmenti dedicati appunto al tempo libero ed ai viaggi. Anche a Cesena, dunque, vogliamo offrire la convenienza, la qualità e la trasparenza tipiche di Coop non solo nella spesa quotidiana, ma anche in ambiti importanti per le famiglie, come il turismo”.

Grazie alla sinergia con Robintur, che porta anche i viaggi nel “carrello della spesa”, Coop Alleanza 3.0 continua a promuovere la propria offerta, ampliando la proposta ad altri ambiti, come carburanti, farmaci, libri, cure dentistiche, ottica, gioiellerie, cura degli animali.

In occasione della inaugurazione per prenotazioni effettuate tra il 27 gennaio ed il 28 febbraio sui viaggi in partenza entro il 31 ottobre prossimo, la Viaggi Coop di Cesena offrirà buoni sconto a partire da 100 euro su una selezione di destinazioni e prodotti dei migliori t.o. italiani.