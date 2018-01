Le due Italie di Air France-Klm

30/01/2018 10:28

Il gruppo riorganizza la rete commerciale: due regioni di produzione per un miliardo e 900 milioni di Bsp

Con un miliardo e 900 milioni di Bsp in Italia nel 2017, Air France cresce del 5% e riorganizza la struttura commerciale. “Vogliamo un presidio più territoriale e stare più vicini alle agenzie di viaggio”, spiega la neo direttrice vendite in Italia Nadia Azale. Come aveva già spiegato il d.g. Salemi in questa intervista nell’ottobre scorso, ora che gli accordi di code share con Alitalia sono terminati, la compagnia d’oltralpe rivede strategie e organizzazione per continuare un presidio forte del mercato italiano, il quarto in Europa.

La rete di sales viene rinforzata, in tutto venti persone, con l’aggiunta di una nuova unità dedicata a leisure, Ota e ‘specialty’ come il settore delle crociere e due grandi regioni di produzione. Da una parte le agenzie e le aziende (il corporate) di Lombardia, Triveneto e una parte di Emilia Romagna che fanno un miliardo di Bsp, con a capo Cristina Lazzaroni. Dall’altra il resto d’Italia, dal Piemonte alla Liguria, fino al Sud, guidati da Ettore Jovinelli, ‘tesoriere’ dei 900 milioni restanti. Spiega il direttore generale Salemi: “Investiamo sul territorio e pensiamo di fare la differenza offrendo questo tipo di servizio alle agenzie di viaggio”. Effettivamente, in un momento in cui la gran parte delle compagnie aeree taglia risorse nelle filiali italiane, quella di Air France-Klm è una mossa in controtendenza.

Il gruppo attende i risultati di chiusura d’esercizio per la prossima settimana, stima di avere trasportato 90-95 milioni di passeggeri. Tra le crescite di rilievo quella di Transavia, del 26%, con un modello di distribuzione del tutto online b2c, salvo una piccola parte via Galileo. p.ba.