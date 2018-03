King Holidays potenzia centro sud

06/03/2018 14:53

Entra nella squadra commerciale Charles Hage Chahine, come responsabile per le regioni Umbria, Marche e Abruzzo

Continua il consolidamento dell'area commerciale di King Holidays. Sulla scia positiva tracciata lo scorso anno da indicatori di crescita a doppia cifra e dal lancio della piattaforma “King DMC”, King Holidays rafforza la rete del centro sud con l’ingresso di Charles Hage Chahine, come responsabile per le regioni Umbria, Marche e Abruzzo.

Forte di un’esperienza nel mondo del turismo lunga oltre 30 anni, Charles ha ricoperto ruoli corrispondenti presso importanti player del settore, tra cui Club Med e Alpitour. La sua professionalità viene “da lontano”: Hage Chahine ha mosso i primi passi nel turismo alla fine degli anni ’80, collaborando in qualità di responsabile della biglietteria per una realtà come Regent International Roma, all’epoca la prima agenzia di viaggi della capitale per fatturato IATA. Una versatilità in ottica travel maturata anche grazie ad un’esperienza in King Holidays, dal 1999 al 2005, dove Charles si è occupato della promozione sul territorio nazionale compreso tra Toscana e Calabria.