Amadeus Italia incrementa del 61% le ancillary prenotate

07/03/2018 08:43

Mission del 2018: incrementare i ricavi delle agenzie di viaggio. Ecco 4 nuovi prodotti per il cross selling, i transfer, le ri-emissioni e i pagamenti. L'evoluzione da Gds-air a travel platform a un punto cruciale

“L’incremento del 61% dei servizi ancillari prenotati su Amadeus dalle agenzie di viaggio italiane indica che la piattaforma è sempre più completa dal punto di vista dei servizi per tutto il mondo travel e ha compiuto l’evoluzione dall'originario sistema Gds-air”, così Gabriele Rrispoli, direttore commerciale della filiale italiana, illustrando i risultati della sede. “Oggi sono più di 10mila gli agenti che utilizzano tecnologie Amadeus, i nostri commerciali hanno effettuato 2mila500 visite nel 2017 e abbiamo rilasciato 25 nuovi prodotti”.

Nel 2018 la società tecnologica intende aumentare i ricavi della distribuzione e ha individuato quattro strumenti per arrivare all’obiettivo.

Il primo è un “Cross selling push” e permette di vendere servizi accessori al passaggio aereo, suggerendo all’operatore quali proporre al cliente per arricchire la vendita. Nasce su richiesta di un network di business travel veneto che ha chiesto ad Amadeus di sviluppare un sistema di “avvisi” che stimolino l’agente a proporre auto a noleggio, hotel e altri prodotti al cliente che sta prenotando un volo.

Inoltre, da aprile viene caricato su Amadeus selling pltaform “Transfers” per noleggi di auto, taxi e servizi con conducente comparati fra loro. “L’agenzia sceglierà quello preferito e anche in base agli accordi commerciali con i suoi fornitori, se ne possiede – precisa Rispoli -. I transfer possono essere sincronizzati con il Pnr, per una pratica completa di tutti i dati di viaggio”. Sviluppato per network e Ota è “Ticket changer shopper” che permette di riemettere il biglietto, sia in modalità b2c che b2b, nel caso che sia stato impostato in maniera automatica. Attualmente 140 linee aeree sono disponibili per questa funzionalità. “I timori dell’impostazione automatica vengono cancellati, ad esempio se un cliente chiede una modifica di domenica o in un orario di chiusura dell’agenzia, con Tcs l'operatore può intervenire rapidamente”.

La quarta innovazione finalizzata ad aumentare i ricavi delle agenzie è rappresentata dalla suite di carte di pagamento b2b Wallet prepaid, di cui vi abbiamo spiegato ieri in questo articolo.

Nel 2017 in Italia l’azienda guidata da Francesca Benati ha aumentato del 13% i volumi delle prenotazioni auto, del 7% quelli degli alberghi, del 3% quelli dei servizi Air e del 2% il market share. A livello globale stima una quota di mercato pari al 43,9%, come è emerso dai risultati finanziari presentati dal presidente Luis Maroto.

La formazione è stata una voce rilevante per la sede italiana: 630 i webinar erogati alle adv, mille718 di esse partecipano ai corsi, che nell’esercizio trascorso sono stati 105. Infine, la durata media di chiamata all’assistenza dura soli 3,37 minuti. Nel 2018 un altro focus sarà fare conoscere meglio Ndc, nuovo standard di comunicazione di Iata tra vettori, società tecnologiche e trade. “Ancora non è stato ben compreso nella portata della trasformazione che imprimerà al comparto”, conclude Rispoli. p.ba.