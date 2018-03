A Berlino l'Italia più amata

08/03/2018 15:03

I flussi tedeschi rappresentano il 28,4% del totale stranieri: alla sede Enit di Francoforte si è aggiunto lo scorso anno l'ufficio di Berlino e a breve si aggiunge Monaco

"I dati relativi all`incoming dalla Germania e alla fidelizzazione dei turisti tedeschi confermano un legame storico tra i due Paesi". Così Gianni Bastianelli, direttore esecutivo di Enit, in conferenza stampa a Berlino durante l'Itb. "Non è un caso se l'Enit ha deciso di rafforzare la sua presenza in Germania aggiungendo alla sede storica di Francoforte gli uffici di Berlino dallo scorso anno presso l'ambasciata d'Italia. Dai prossimi mesi sarà operativa una nuova sede a Monaco di Baviera".

Il mercato tedesco è il più importante mercato di origine, sia in termini di presenze (28,4% del totale stranieri), sia per quanto riguarda la spesa, con 5,8 miliardi circa di spesa complessiva nel 2017, in aumento del 6,9% rispetto al 2016. I turisti provenienti dalla Germania visitano principalmente il Trentino Alto Adige (31,9%, il Veneto (27%), la Lombardia (9%) e la Toscana (7,9%). Il 32% dichiara di essere stato nel nostro Paese tre o più volte, a riprova dell'alto tasso di fidelizzazione di questa clientela.

Previsioni per il 2018

L'automobile risulta essere il mezzo più utilizzato per raggiungere il nostro Paese, mentre da gennaio a novembre 2017 sono stati 6,56 milioni i passeggeri verso l'Italia, in crescita del 6,8% sul 2016. Il 2018 si è aperto con prospettive rosee e gli afflussi all´area Italia fanno presagire una buona annata, anche se sembra confermarsi una maggiore tendenza, rispetto al passato, a prenotare sotto data. Tutte le regioni presenti all´Itb di Berlino hanno incentrato parte della loro presentazione e offerta sul tema culinario che rappresenta il focus dell´Enit per il 2018. l.d.