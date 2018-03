Due operazioni immobiliari per il Gruppo Nicolaus

12/03/2018 10:59

Acquisito Il Gabbiano a Marina di Pulsano e Bagamoyo a Marina di Sibari, di cui diviene proprietaria al 50%. Finanziamento sostenute da Mediocredito Italiano e Banco di Napoli

Il Gruppo Nicolaus, attraverso operazioni di finanziamento sostenute da Mediocredito Italiano e dal Banco di Napoli, entrambe società del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha definito due operazioni immobiliari: l’acquisizione totale del villaggio Il Gabbiano, in Marina di Pulsano, e l’acquisizione del villaggio Bagamoyo, in Marina di Sibari, di cui diviene proprietaria al 50% insieme al gruppo riconducibile alla famiglia Loi, rafforzando, così, la partnership con Iti Marina Hotels & Resort.

Per Nicolaus le due acquisizioni vanno nella direzione di rafforzare le strutture di proprietà, per aumentare la catena del valore in un momento particolarmente favorevole per le presenze turistiche nel mare Italia.

Il Nicolaus Club Bagamoyo è un villaggio situato direttamente sul mare ed è dotato di 240 camere, immerso in una pineta, offre piscine e discoteca sulla spiaggia. Il Gabbiano è un Nicolaus Club Prime, ideale per una clientela alla ricerca di piccole attenzioni, che anche nel corso di una vacanza al mare, desidera poter usufruire sia dei servizi del villaggio sia dei comfort alberghieri. L’hotel si compone di due edifici separati dalla piscina centrale, 92 camere e un accesso diretto alla spiaggia.

Nicolaus ha sede a Ostuni (Br), è stato creato dai fratelli Giuseppe e Roberto Pagliara, attivo da oltre quindici anni nella programmazione e progettazione di pacchetti turistici. Successivamente al consolidamento della propria posizione nell’ambito dell’offerta pugliese, il gruppo ha diversificato le attività, sviluppando i segmenti del wellness e del luxury travel di medio e lungo raggio e mettendosi in evidenza tra i principali player nel mercato dei villaggi nazionale e mediterraneo.

Attualmente gestisce 24 Nicolaus Club in Italia (Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia, Sardegna) e 6 Nicolaus Club International all’estero (Minorca, Kos, Creta e Rodi).

Il gruppo Nicolaus nel 2017 ha ottenuto ricavi per 80 milioni di euro, resi possibili dalla crescita delle presenze nei Nicolaus Club: dalle 78mila registrate nel 2016 si è passati alle circa 102mila del 2017.

Mediocredito Italiano ha realizzato le operazioni avvalendosi dell’assistenza specialistica per gli investimenti alle imprese delle Filiali del Banco di Napoli.

“Le operazioni sono state eseguite secondo il nostro piano industriale attento da sempre alla gestione equilibrata dal punto di vista del debito e della patrimonializzazione - ha dichiarato Giuseppe Pagliara, ceo di Nicolaus -. Il gruppo Nicolaus, con le strutture di proprietà attraverso le società di gestione e con l’attento lavoro del t.o, opera continuamente per migliorare il prodotto secondo le esigenze del cliente. Il supporto di Intesa Sanpaolo è stato prezioso per compiere delle operazioni snelle e compatibili con l’attenzione che ci contraddistingue da sempre sulla posizione finanziaria della nostra società e per noi si è confermato come il miglior partner possibile. Nell’operazione Bagamoyo è strategica per noi la partnership con Iti Marina Hotels & Resort con la quale condividiamo le vedute e l’approccio al business equilibrato e stabile. Per il futuro il nostro piano industriale non esclude altre operazioni del genere, con la presenza sempre più massiccia di Nicolaus sul prodotto mare Italia ed estero attraverso il consolidamento dei Nicolaus Club e dei Nicolaus Club Prime”.

“Il supporto ad una iniziativa di crescita dimensionale quale quella messa in atto da Nicolaus è un tassello consente di dimostrare una volta in più che le imprese che posseggono specializzazione e forte competenza nell’indirizzare efficacemente le leve della pianificazione e del governo del proprio business e che hanno una qualificata presenza sui mercati internazionali, non possono che ricevere attenzione e sostegno finanziario ampio e solido per la propria crescita - ha affermato Francesco Guido, direttore generale di Banco di Napoli -. Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha una lunga tradizione ed un convinto e concreto impegno nel sostenere l’economia turistica. Ne è prova l’accordo siglato con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che mette a disposizione per il prossimo triennio 5 miliardi di euro per un Patto per il Turismo 4.0 a sostegno del sistema turistico italiano", ha concluso il direttore.