Radio Infovacanze: parte la campagna social per portare clienti in adv

18/03/2018 16:18

Chi scarica l’app, riceve in automatico un buono sconto 100 euro da spendere per la prenotazione di un qualunque pacchetto turistico





E' partita la campagna promo social di Radio Infovacanze per il momento su Facebook. L’obiettivo è, in primis, indurre a scaricare l’app di Radio Infovacanze che, oltre a buona musica, ha in programmazione la trasmissione “Infovacanze parliamo di” dedicata all’approfondimento su destinazioni particolari curata dagli agenti del network e/o a tour operator che vogliono promuovere i propri prodotti. Slot pubblicitari dedicati ai t.o. partner, alle agenzie del network, ma anche suggerimenti ed offerte per il “pubblico” in ascolto.

Altro obiettivo della campagna social è quello di portare nuovi clienti nelle agenzie del network, infatti tutti coloro i quali scaricano l’app, ricevono in automatico un buono sconto 100 euro da spendere per la prenotazione di un qualunque pacchetto turistico in qualunque destinazione del mondo, in qualunque periodo dell’anno, attraverso il Marketing System PagatoRimborsato, prodotto incentive esclusivo per le agenzie del network Gruppo info Vacanze, annuncia il presidente Roberto Agirmo.