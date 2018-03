Domina Travel, a giorni operativa la teleprenotazione

21/03/2018 08:40

Positivo il trend delle vendite per il Coral Bay e per la Sicilia; sull’Egitto piano charter da 25mila posti. In arrivo nuove acquisizioni in Italia per il gruppo di Ernesto Preatoni

Un investimento tecnologico che permetterà di far confluire in un’unica piattaforma tutte le attività del Gruppo Domina. Ad annunciarlo è Ramon Parisi, direttore commerciale di Domina Travel, che spiega: “Tra una decina di giorni sarà operativa la teleprenotazione”. Un lavoro intenso quello di uniformare in un unico sistema attività alberghiere, tour operating, timesharing, gestionale e Crm, affidato alla società esterna eTravelPartner di Roma.

Un investimento che va di pari passo con un’offerta ricettiva che negli ultimi anni ha ampliato il raggio d’azione dall’Egitto alla Russia fino all’Italia, dove l’operatore conta ora di sfruttare le opportunità di mercato.

“Il piano di Preatoni – dichiara Parisi – è quello di acquisire degli alberghi in Italia in località marine e montane. Sardegna, Puglia, Abruzzo tra le destinazioni in fase di valutazione, escludendo però la categoria dei city hotel”.

Attualmente il Gruppo Domina conta, oltre al Coral Bay (una destinazione a sé con 7 hotel annessi), una struttura in Sicilia, Zagarella Resort di Santa Flavia (340 camere e 38 villini), “costato 36 milioni per la ristrutturazione”, il Domina Milano Fiera a Novate, nella zona di Rho, un hotel storico a San Pietroburgo (“quinto hotel più bello della Russia”), uno in Germania a un’ora da Francoforte immerso nella Foresta Nera, un hotel business a Novosibirsk, in Siberia, e altri 5 in arrivo tra due anni nell’area.

Il braccio operativo del gruppo, l’operatore Domina Travel, presieduto da Eugenio Preatoni (figlio di Ernesto, ndr), ha il compito di ottimizzare il riempimento degli hotel. “Abbiamo intensificato i rapporti con il trade – dichiara Parisi – contrattualizzando diversi network e attualmente abbiamo 4mila agenzie in mailing, con un 80% di vendita intermediata contro un 20% di vendita diretta”.

L’impegno charter per la stagione in corso è consistente: “Parliamo di una mega programmazione charter sull’Egitto con sei aeroporti di partenza – spiega Parisi -: Milano, Verona, Roma, Napoli, Bari e Catania (dal primo giugno) per 25mila posti totali. In Sicilia, invece, stiamo trattando sui voli di linea per offrire il pacchetto inclusivo del volo o della nave”.

La notizia positiva è il ritorno dei russi in Egitto: “Da aprile – continua il direttore – i russi riaprono la programmazione sul Cairo con due voli Egyptair e due voli Aeroflot. Una parte di questi turisti andrà a Hurghada e a Sharm”.

Il trend delle vendite è positivo: “Non abbiamo mai abbandonato l’Egitto e questo ci sta premiando. Abbiamo praticamente già venduto agosto e vanno molto bene anche settembre e ottobre, con un +50% rispetto allo scorso anno. Per Capodanno siamo passati dai 250 pax prenotati nello stesso periodo dello scorso anno agli attuali 1500”.

Tre le fasce di prezzo previste per le strutture, con incentivi per nuclei famigliari. L’obiettivo per il Coral Bay è di andare a regime con mille camere prenotate sulle 1300 disponibili. l.d.