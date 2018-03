Nicolaus "fa colazione" con 1000 adv

21/03/2018 17:28

Partono gli incontri su scala nazionale. Il calendario prevede 20 tappe

Si chiamano “Colazioni al volo con Nicolaus”, sono gli incontri di “informazione & formazione” dedicati alle agenzie di viaggi su scala nazionale. Il calendario prevede 20 tappe che toccheranno Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia.

La modalità delle colazioni, grazie alla sua impostazione innovativa che coniuga una cornice istituzionale con un format intuitivo e divertente – tra le novità di quest’anno, il rebus della vacanza Nicolaus - è molto apprezzata dagli adv che, anno dopo anno, sono sempre più numerosi.

L’edizione 2018 prevede la presenza complessiva di oltre 1000 partecipanti che, insieme alla forza vendite e alla direzione commerciale di Nicolaus, approfondiranno strategicamente la conoscenza dell’offerta per l’estate 2018 che, con i 30 Nicolaus Club in Italia, Grecia e Spagna; gli hotel in Italia e nel Mediterraneo; le ville e le masserie in Puglia, arriva a contare oltre 300 differenti soluzioni.

Ampio spazio sarà dedicato alla nuova linea di prodotto Nicolaus Club Prime, pensata per chi desidera godere di servizi alberghieri in un contesto vilaggistico, con un occhio di riguardo anche per le famiglie che possono usufruire dei benefit della Nicolino Card.

“Per condividere in maniera più approfondita alcune possibilità di collaborazione, nonché per presentare al meglio il nostro prodotto, abbiamo ripensato e rinnovato ulteriormente il nostro format delle "Colazioni al volo" che ci permette, attraverso 20 incontri sul territorio, di visitare i colleghi a casa loro ed entrare ancor più in sintonia al fine di trovare insieme i migliori motivi di collaborazione. Oltre alle colazioni, stiamo dando vita anche a incontri in sede, dedicati alle agenzie Nicolaus Diamond, portando avanti un concetto di "Stay Together" e di "Team buliding" per fortificare una partnership già molto forte a livello commerciale - afferma Salvatore Petrelli, coordinatore area Nord e key account manager Lombardia -. Il piano di azioni riservato alle adv non è basato meramente su eventi e incontri, ma è un programma pensato per fortificare la sinergia, per entrare in sintonia con gli agenti di viaggi e per trovare insieme nuove possibilità di business che possono passare anche attraverso nuove forme di comunicazione (social o digital in generale), ma sicuramente attraverso la formazione di prodotto (sempre necessaria) e attraverso la conoscenza degli interlocutori”.

Alle colazioni e ai meeting in sede, si aggiunge la partecipazione alle fiere e ad altri eventi, senza dimenticare i workshop negli aeroporti di Bergamo, Bari e Verona e la partecipazioni agli eventi e alle convention organizzate dai principali network nazionali, sottolinea Alberto Giorgio, direttore vendite.