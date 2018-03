Logis mira alle 100 strutture in Italia

26/03/2018 10:32

Sotto tiro in particolare Toscana, Liguria, Piemonte e Veneto; a giugno un'app per prenotare

Obiettivo 100 strutture in Italia entro il 2020 dalle 18 attuali: è il target che Logis intende raggiungere dalle 18 attuali. A dichiararlo il direttore generale Karim Soleilhavoup. La catena di ristoratori-albergatori indipendenti al momento conta su 2.200 hotel, di cui 2041 in Francia e 200 in Europa tra Spagna, Italia (al terzo-quarto posto per numero di strutture, ndr), Germania e Paesi Bassi. "Vogliamo che in ogni Paese il brand sia visibile creando domanda locale e applicando il nostro business model, per il quale l'85% delle fee viene reinvestito per promuovere il marchio". Si calcoli che nel 2017 il 45% delle prenotazioni non era di provenienza francese, ma da Uk, Belgio, Germania e Spagna e Italia. Quali formule per raggiungere l'obiettivo? "O convincendo le strutture una ad una o costruendo partnership con le catene". E dove è previsto lo sviluppo? "In tutte le aree di campagna e nelle città, con focus particolare sulle seguenti regioni: Toscana, Liguria, Piemonte e Veneto".

Il manager richiama l'attenzione sul dna di Logis: "Ci rivolgiamo a proprietari che gestiscono la propria struttura e che accolgono direttamente i clienti, con una dimensione dalle 15 alle 60 camere massimo. In un mercato caratterizzato da evoluzioni recenti e in cui ci sono nuove regole, diciamo agli albergatori: 'Non rimanete da soli', ma scegliete un network che possa portarvi riconoscibilità, clientela internazionale e che possa evidenziare le vostre peculiarità'".

Da giugno, oltre al sito, e alla prenotazione diretta con l'hotel, i clienti avranno una soluzione in più: l'app Logis, che inizialmente prevista in lingua francese e inglese, verrà poi tradotta negli altri idiomi, anticipa Soleilhavoup. Importante anche l'apporto del programma fedeltà, che nel 2017 ha messo a segno un milione di notti. Ma qual è, chiediamo il rapporto con le agenzie? "Al momento collaboriamo con poche adv. Dobbiamo prima costruire un'offerta migliore in Italia, ma siamo aperti a questo tipo di collaborazione".

Quanto alla fee, il direttore generale ritiene che "sia una delle più basse sul mercato: per una struttura da 30 camere è circa di 2mila euro all'anno, per una da dieci camere è meno di 900 euro e per una da 50 3mila euro l'anno. Chi ha 60 camere - spiega il manager - paga come se ne avesse 50". n.s.