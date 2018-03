L'Italia e l'Europa in bici dei viaggi Fiab

24/03/2018 16:30

Le proposte di itinerari per la primavera-estate 2018 della Federazione Italiana Amici della Bicicletta, che riunisce oltre 20.000 appassionati in Italia

“Assaporare il paesaggio circostante che muta lentamente, immergersi nei suoni e nei profumi della natura, osservare da nuove angolazioni le città con i loro patrimoni artistici e architettonici, entrare in contatto diretto con le tradizioni locali: viaggiare in bicicletta è tutto questo e molto altro”. E’ con queste parole, efficaci quanto evocative, che Fiab - Federazione Italiana Amici della Bicicletta – realtà che riunisce circa ventimila soci suddivisi in oltre 150 associazioni in tutto il territorio italiano - presenta il suo programma di iniziative per la primavera e l’estate 2018, che comprende anche una serie di BiciViaggi in Italia e all’estero, tutti con l’organizzazione tecnica di un t.o. (Caliba Viaggi o Travel Top Team).

Alcuni esempi? Eccoli: l’Argentario, dal 31 maggio al 3 giugno, la Catalogna di Dalì, dal 30 giugno all’8 luglio, l’Altopiano di Asiago, dal 5 all’8 luglio, l’accoppiata Polonia-Repubblica Ceca, dal 7 al 14 luglio, la costa atlantica francese da Bordeaux a Bayonne, dal 13 al 22 luglio. E ancora, più avanti nell’estate, l’Irlanda dal 27 luglio al 5 agosto, il Veneto dal 6 al 9 settembre e il Salento dal 13 al 16 settembre.