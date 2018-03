Astoi: "Pasqua, +10% di prenotazioni"

28/03/2018 10:57

Il primo dei ponti di primavera fa rilevare un aumento delle vacanze degli italiani. Vincono il benessere e la montagna. Oceano Indiano sempre al top, l'exploit egiziano

Un aumento delle prenotazioni del +10% sui giorni festivi in concomitanza di Pasqua, 25 Aprile e Primo maggio. Li ha rilevati – in relazione al mercato italiano - l’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi, che nella sua analisi ha anche proposto dei modelli di comportamento.

Italia tra montagna e benessere

“Chi ha meno di una settimana a disposizione – si legge in una nota dell’associazione a corredo dello studio - si è orientato su varie tipologie di viaggio e vacanza. In Italia piacciono molto i long week end all’insegna del benessere, specialmente in Toscana, Umbria e Veneto. Così come la montagna che, grazie ad abbondanti nevicate in tutta la Penisola, ha registrato flussi di turisti in incremento decretando una stagione invernale di successo. In effetti l’Italia mostra di aver sempre tanto da offrire, al pubblico degli sciatori quanto a coloro che cercano il primo mare (in Sicilia) o a chi vuole farsi coccolare da trattamenti benessere”.

Crociere, Francia e viaggi extraeuropei

Sempre in ambito long week end, Astoi rileva che “in Europa hanno riscosso successo le mini crociere nel Mediterraneo e alle Canarie, così come le località della Costa Azzurra o Disneyland Paris in Francia. Molti anche coloro che hanno prenotato vacanze intercontinentali della durata di quattro/cinque giorni, preferendo New York, Emirati Arabi e Marocco”.

Lungo raggio: vince l'Oceano Indiano

Per quanto riguarda il lungo raggio, “in molti hanno riconfermato le preferenze espresse in inverno verso l’Oceano Indiano, in primis Maldive, Mauritius, Madagascar e Zanzibar, mentre se si guarda più ad oriente le scelte cadono su Thailandia, Malesia e Indonesia.

Molto interesse hanno riscosso anche Stati Uniti, Sudamerica, Sudafrica, Namibia, Vietnam (vera novità con l’isola di Phu Quoc) e Oman, mete da vivere alla scoperta di paesaggi e cultura. Le destinazioni che invece hanno suscitato meno attenzioni rispetto al passato da parte degli italiani per le vacanze primaverili sono state Cuba e Capo Verde”.

L'exploit egiziano

Un assoluto exploit è stato registrato dal Mar Rosso egiziano, che ha visto le prenotazioni aumentare di oltre il 100% rispetto alla scorsa Pasqua. Altre due destinazioni emergenti per questa primavera sono inoltre il Giappone e il Vietnam. "L’andamento di Pasqua - spiega il presidente Astoi, Nardo Filippetti - ci rende abbastanza fiduciosi anche nei confronti dell’estate, supportati dalla constatazione che sempre più italiani decidono di acquistare una vacanza attraverso il canale del turismo organizzato, ossia attraverso la filiera tour operator/agenzie di viaggi; in quanto sempre più consapevoli che, solo grazie alla consulenza di veri professionisti, si può godere di una vacanza all'insegna di garanzie, qualità e assistenza, anche a costi minori o uguali a quelli di viaggi acquistati on line. Fortunatamente e sempre con maggiore frequenza, gli italiani stanno capendo che il "fai da te” per avere il prezzo più basso è un mito da sfatare".