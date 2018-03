Turks & Caicos in tour tra sette città della Lombardia

28/03/2018 14:30

Il mercato italiano sta crescendo e si colloca al quarto posto a livello globale alle spalle di Usa, Canada e Uk e come primo a livello europeo

E' in corso in questi giorni il tour di presentazione di Turks & Caicos per far conoscere la destinazione agli agenti di viaggi con presentazioni a Varese, Como, Lecco, Monza, Mantova, Bergamo e Pavia. Presenti i suoi hotel più prestigiosi e Courtney Robinson, marketing executive Uk & Europe Turks & Caicos Island Tourist Board, che spiega: "Durante l'estate toccheremo il nord ovest del paese. Il mercato italiano sta crescendo e si colloca al quarto posto a livello globale alle spalle di Usa, Canada e Uk e come primo a livello europeo. Nel 2017 sono stati 1.711 gli arrivi e 346 quelli relativi al solo mese di agosto. L'annata migliore è stato il 2016 con 1.916 arrivi". Sono in media tra le 15 e le 25 le agenzie che partecipano a questi incontri formativi. La destinazione vede tra i suoi target di riferimento honeymoon, matrimoni e famiglie, ma in realtà presenta un'offerta ricca, rappresentata per esempio da sport acquatici, diving, senza dimenticare il benessere, con Spa immerse nella natura. Attualmente le isole sono servite, rammenta il manager, da due collegamenti settimanali di British Airways in partenza da Gatwick.



Tra i partner dell'evento tre resort di spicco: Beaches Turks & Caicos, Gansevoort Hotel Turks & Caicos e Como Parrott Cay.

Beaches Turks & Caicos, della catena Sandals, "è il resort più venduto da tutto il gruppo per questo inizio di 2018 - commenta la country manager Italy Paola Preda -. Offre 758 camere e la formula Luxury Included, una forma all inclusive molto completa. Il resort ospita tante famiglie, repeaters, coppie in viaggio di nozze e coppie che si risposano in seconde nozze. A disposizione dei clienti più di 20 ristoranti e un parco acquatico di 4mila mq. Il Beaches, che è composto da 4 villaggi, è stato chiuso a novembre - prosegue la manager - e riaperto il 14 dicembre con nuovi ristoranti, tra cui uno indiano e uno caraibico. Tra le curiosità, una Spa che offre trattamenti per bambini". Tra le recenti aperture della catena, che conta 19 resort nei caraibi, il 20 dicembre il Sandals Royal Barbados.

Gansevoort Hotel Turks & Caicos, in stile contemporaneo, offre 91 camere affacciate su Grace Bay, conosciuta come una tra le migliori spiagge al mondo. Tra le recenti novità, spiega la rappresentante per l'Italia Patrizia Albanese, "l'apertura da un mese delle 5 nuove ville da 2 o 4 camere da letto, con piscina privata e diretto accesso all'oceano". Il gruppo conta su 4 alberghi: uno a New York, uno a Turks & Caicos, appunto, uno a Puerto Plata e uno a Londra in co-proprietà (il The Curtain, ndr). Tra le mete sotto tiro, "New York, dove stiamo cercando un nuovo hotel, e Miami".

Como Parrott Cay "è un'isola privata di 7 km di lunghezza cfhe offre 72 tra camere suite e ville - illustra la global sales manager Southern Europe SoniaTravaini -. E' perfetta per le coppie in viaggio di nozze, ma è apprezzata anche dalle famiglie. E' conosciuta come l'isola delle celebrities, dato che l'attore Bruce Willis, la stilista Donna Karan e il chitarrista Keith Richards sono proprietari di alcune delle ville.E' amata anche da persone famose proprio per la sua caratteristica di privacy. Il mercato italiano si colloca alle spalle di Usa e Uk a livello globale e si gioca la seconda-terza posizione a livello europeo con la Germania". Il Como Parrott Cay ha chiuso ad agosto e riaperto prima di Natale per un restyling delle camere Garden Room, Ocean Facing Room e Como Suite. Le One Bedroom Beach House hanno visto un refurbishment più soft, che ha coinvolto per esempio il deck e la piscina. Quest'anno il resort celebra il suo 20° anniversario. Tra le recenti aperture della catena il Como Uma Canggu, sulla costa sud di Bali, a febbraio di quest'anno che si aggiunge a Como Uma Ubud e Shambala Estate a Ubud. Sono 14 in totale le strutture di Como, la maggioranza in proprietà e gestione. n.s.