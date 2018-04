Suite 160 diventa il t.o. del consorzio alberghiero Cala 'e Luna

03/04/2018 12:17

L’agenzia Suite 160 di Nuoro, boutique di sogni esperienziali specializzata nel luxury incoming in Sardegna, nota per avere lanciato in Europa il transfer di lusso Diamond Suite (prodotto da Mercedes-Benz e disponibile, nel resto del mondo, nella sola Dubai) ha intensificato i rapporti con il consorzio alberghiero Cala ‘e Luna divenendone il tour operator in esclusiva.

Il consorzio raggruppa quattro alberghi di Dorgali, nell’entroterra (Hotel Sant’Elene, Hotel Il Querceto, Hotel Pop e Hotel Ispinigoli), e altrettanti di Cala Gonone, sul mare (Hotel Miramare, Hotel Costa Dorada, Hotel Bue Marino e Hotel L’Oasi), tutti in provincia di Nuoro.

Dorgali, nella fascia Centro-orientale dell’isola, ha un territorio tanto vasto quanto vario che si muove dalle coste basse e sabbiose della baia di Cala Gonone fino alle montagne del Supramonte, nell'entroterra. È attraversato da numerosi torrenti e fiumi che ne rendono la morfologia elegante e pittoresca. Cala Gonone è la grande spiaggia di quest’area, una depandance marina mite

d’inverno e calda e asciutta d’estate, resa celebre a metà anni Settanta per esser stata sfondo del film di Lina Wertmüller Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto.

Questo nuovo servizio di Suite 160 vuole collocarsi in continuità con la mission esperienziale dell’agenzia, che è quella di proporre il territorio della Sardegna, serbando – e valorizzando – la genuinità dei suoi angoli incontaminati, della sua storia, del suo patrimonio di tradizioni e tipicità.