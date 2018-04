Sardegna, continuità territoriale a +72%

03/04/2018 09:23

Una verifica della regione mette in evidenza il significativo aumento dei posti disponibili sulle principali rotte da Cagliari e Alghero

Un incremento di posti sulle rotte in continuità territoriale tra la Sardegna e il continente. Lo ha rilevato, per il periodo pasquale, una verifica della regione Sardegna, che ha registrato come “la maggiore disponibilità offerta dai voli Alitalia abbia raggiunto il +72% rispetto a quanto previsto dal decreto”, secondo i dati resi noti dall’assessore ai Trasporti, Carlo Careddu.

Gli aumenti di capacità sulla rotta Alghero-Milano Linate-Alghero hanno superato il 176% con un totale di 7.770 posti in vendita dal 27 marzo al prossimo 4 aprile, rispetto ai 2.812 minimi previsti. Nella giornata di oggi, lunedì 2 aprile, su questo collegamento è stato previsto un incremento medio del 321%, con 1.590 poltrone totali in vendita rispetto alle 378 previste dal decreto. Martedì 3 aprile, sulla stessa rotta, l’incremento raggiunge invece il 215% e il 4 aprile il 144%.

Sulla Cagliari-Roma Fiumicino-Cagliari i posti in vendita nello stesso periodo sono 24.694, ovvero il 36% in più rispetto ai 18.220 previsti. Sulla Cagliari-Linate-Cagliari, infine, i posti a disposizione dei viaggiatori sono 20.410 corrispondenti a un incremento pari al 108%. Il totale dei posti sulle rotte da Cagliari e da Alghero ha raggiunto quasi 53 mila unità.