Federalberghi Veneto: per Pasqua sold out in tutte le località, spiagge comprese

04/04/2018 08:33

Bilancio positivo, dalla montagna al mare, dalle città d’arte alle terme, al lago di Garda

Pasqua 2018 per Federalberghi Veneto un bilancio positivo, dalla montagna al mare, dalle città d’arte alle terme, al lago di Garda. L’occupazione media delle camere negli hotel di tutte le destinazioni è stata dell’85% circa, con punte del 100% alle terme di Abano-Montegrotto.

Tra le città d’arte, Venezia e Verona sono state letteralmente prese d’assalto, con il trasporto lagunare messo a dura prova da una folla di turisti, le autostrade verso le spiagge e la montagna intasate per l’esodo della Pasquetta e i parcheggi pieni nelle città d’arte.

“È andata bene, anche se come spesso ultimamente assistiamo sempre più a un turismo di quantità che di qualità", commenta il presidente regionale di Confturismo e di Federalberghi Veneto, Marco Michielli.

Come sottolineato "le Dolomiti venete hanno regalato due intere giornate di sole e la neve caduta in montagna ha favorito l’arrivo di molti turisti, con Cortina che si conferma regina, e che avrà le piste aperte fino a maggio - prosegue Michielli -. In barba ai meteo-tettoristi che avevano annunciato acqua alta a Venezia e pioggia in altre località, il bel tempo ha fatto registrare il sold out in tutte le località, spiagge comprese, con Jesolo che ha visto aperti 78 hotel, Sottomarina e Chioggia al completo”.

Secondo uno studio di Federalberghi, la spesa media pro-capite dei turisti è stata di circa 350 euro e, come sottolinea il presidente di Federalberghi Veneto, circa il 60% ha prenotato la stanza rivolgendosi direttamente alla struttura. “È il primo segnale che la tendenza si sta invertendo - conclude Michielli –. I consumatori stanno finalmente capendo che la prenotazione diretta nei siti degli alberghi, o via telefono, è più conveniente rispetto a quella fatta nei grandi portali”.