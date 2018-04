Turchia sponsor ufficiale della Maratona di Roma

08/04/2018 10:22

La Turchia è, per il terzo anno consecutivo, sponsor ufficiale della Maratona di Roma che si svolge oggi. Partecipa alla Roma Fun Run con una squadra di 100 runner che indosseranno la T-Shirt creata appositamente per l’evento.

Il logo di quest'anno "2018 The Year of Troy" è dedicato alle celebrazioni per i 20 anni dall'inserimento del sito archeologico di Troia nella Lista Unesco. Il Marathon Village sarà l'occasione per promuovere La 40. Maratona di Istanbul, che si svolgerà domenica 11 novembre e che è l'unica maratona al mondo a svolgersi a cavallo tra due continenti, Asia ed Europa.

Sarà l'occasione per promuovere le bellezze culturali e paesaggistiche del Paese, in vista della stagione estiva, e per illustrare le potenzialità della destinazione per chi ama gli sport e le attività all'aria aperta. Se il turista vuole praticare un lungo trekking (ad esempio seguendo la Via Licia o le tracce di S. Paolo), lanciarsi per le rapide di un torrente, organizzare un'escursione a cavallo, scalare una montagna o praticare la speleologia nelle grotte, fare immersioni o sorvolare in parapendio le tiepide acque del Mediterraneo, la Turchia è il luogo ideale.

Qui si possono praticare tutti i tipi di sport, tra cui quelli acquatici. La costa turca è perfetta per lo yachting: rocce frastagliate si alternano a baie e canali, vi sono inoltre numerosi resti archeologici sulla costa e a fior d’acqua da visitare e numerosi luoghi di ormeggio sicuri. Il mare della Turchia è un paradiso anche per i surfisti, in particolare le baie vicino alle penisole di Çesme, Bodrum e Datça.

Da non dimenticare gli sport invernali: per lo sci le mete preferite sono Bursa-Uludag (le piste si trovano ad un'altitudine compresa tra i 1900 e i 2500 metri) e Erzurum-Palandöken (le piste si trovano ad un’altitudine compresa tra i 2200 e i 3100 metri), il golf, in particolare vicino ad Istanbul e a Belek, vicino Antalya, dove i campi sono famosi a livello internazionale e sono stati più volte scelti per competizioni agonistiche.