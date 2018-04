VoiHotels e il progetto "Lifestyle"

06/04/2018 14:07

In previsione una collezione composta da una decina di strutture in destinazioni iconiche, che si affianca all'anima leisure della divisione alberghiera; focus commerciale su Tanka e Marsa Siclà

Si muove su due fronti il piano industriale di VoiHotels: da un lato segue la vocazione leisure della capogruppo (Alpitour World), dall’altro ha in programma lo sviluppo di una collezione d’hotel legata ad un concept lifestyle. Ce ne parla l’amministratore delegato Paolo Terrinoni.

“Una doppia linea d’azione – conferma il manager – che ci vede impegnati, da un lato, a sviluppare la parte alberghiera ampliando la vocazione tradizionale nata all’interno di un gruppo turistico integrato e focalizzato sul leisure come Alpitour. Quindi il piano prevede l’ingresso di resort in Italia e all’estero sia in gestione che di proprietà”. Attualmente, considerando l’ingresso più recente del Tanka Village, e il Marsa Siclà, in apertura in Sicilia il 31 maggio, sono 16 le strutture in portafoglio (di cui tre di proprietà: il Marsa, l’Andilana e un terzo in arrivo a breve in Italia, ndr). Un’attività, questa, che consente efficientamento e profittabilità perché opera in sinergia con il tour operating e con la compagnia aerea (vedasi il caso del Madagascar). La distribuzione del prodotto vede come player principale Alpitour, ma “all’estero lavoriamo anche con altri tour operator internazionali”, sottolinea Terrinoni.

“La seconda linea di business – prosegue l’a.d. - che per il momento abbiamo denominato Collection Lifestyle, prevede la gestione di hotel di standing diverso. Si tratta di alberghi di categoria superiore (i tre esempi attuali sono i due hotel di Taormina e il Donna Camilla di Roma). L’obiettivo è far crescere la dimensione di questi alberghi che possono essere brandizzati come VoiHotels Lifestyle”. “L’idea – aggiunge ancora - è quella di affiancare altre strutture (arrivando a contarne una decina) in destinazioni iconiche per creare una collezione di hotel di categoria 4 stelle superiore o 5 stelle posizionati in location esclusive, che rappresentino lo stile made in Italy sui mercati stranieri”. Il progetto sosterrà il piano incoming del gruppo e attualmente si stanno valutando aperture tra laghi, Costiera amalfitana, Venezia, Firenze .

In fase di test, poi, il progetto Voi Concierge. “Parte da un’idea semplice – premette Terrinoni -, L’hotel è il punto di partenza per l’esplorazione del territorio intorno. Un esempio tipico è il Marsa Siclà (ex residence trasformato in hotel con 150 camere) in una location particolare, tra il verde e il mare in un territorio dalla ricchezza straordinaria”. In via sperimentale il Voi Concierge è ora presente in tutti i resort per favorire l’accesso del cliente alle bellezze del territorio attraverso un programma di visite, escursioni, servizi di noleggio auto.

Intanto l’attività commerciale estiva è concentrata sul Tanka Village (proprietà del fondo Antirion) in Sardegna e sulla novità del Marsa Siclà in Sicilia. “Sul Tanka – assicura l’a.d. - Alpitour ha previsto un’azione commerciale corposa sul trade, garantendo una disponibilità di 800 posti a settimana con Neos e altre iniziative charter sulle navi”.

Per quanto riguarda gli asset in vendita di Invitalia (Italia Turismo) Voi Hotels (attraverso la capogruppo) ha buttato gli occhi sulla due diligence, ma ha deciso di “non esprimere interessamento in quanto le scadenze previste dal bando avevano tempi stretti. Non abbiamo seguito la procedura di selezione”. l.d.

In foto una veduta del Marsa Siclà in Sicilia