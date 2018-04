Da Mosca a Irkutsk, la Transiberiana di Metamondo

06/04/2018 12:50

Viaggio di gruppo di 13 giorni con treni di linea

Torna l’esclusiva Transiberiana da Mosca a Irkutsk proposta dall’operatore Metamondo, un viaggio di gruppo di 13 giorni con treni di linea dalla capitale alle terre siberiane del Baikal lungo una delle più famose rotte ferroviarie al mondo.

Con minimo 10 partecipanti e un accompagnatore specializzato parlante russo, le quattro partenze dedicate tra fine maggio e agosto prevedono tappa a Kazan, capitale multietnica della repubblica del Tatarstan sul fiume Volga, Ekaterinburg, che a Est degli Urali segna il confine ideale tra Russia europea e asiatica e Novosibirsk, cuore siberiano dell’impero della scienza sovietica e russa, chiudendo infine il percorso con gli scenari del grande Lago Baikal e del suo immenso patrimonio naturale. In treno, nelle tratte più lunghe, è previsto un piccolo corso di “russo in viaggio”, un modo per avvicinarsi alle curiosità del paese con un approccio diretto alla sua lingua.

Accanto alle proposte con treni di linea continua da maggio a settembre il tour di 16 giorni in transiberiana con treno speciale di lusso “Oro degli Zar” lungo l’itinerario completo da Mosca a Pechino.