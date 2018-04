Friuli Venezia Giulia: 6 itinerari per la Strada del Vino

07/04/2018 15:00

Dalle montagne alla costa, la regione punta a unire con tour su misura, cultura e gusto. E' la prima in Italia ad avere una legge ad hoc

Punta tutto sull'enogastronomia il Friuli Venezia Giulia. La regione sta promuovendo i 6 itinerari della Strada del Vino e dei Sapori del Fvg, nata lo scorso anno, con l'obiettivo di unire gusto e cultura per itinerari su misura.

La regione infatti è prima d’Italia a emanare una legge (la numero 22 del 2015) con lo scopo di mettere in rete le risorse dell’agroalimentare con quelle culturali e ambientali e costruire un prodotto trasversale. Sono sei le diverse esperienze racchiuse nella Strada e collegano idealmente la costa con l’area montana del Friuli Venezia Giulia, passando per i vigneti e le città ricche di storia e di storie da raccontare.

“Da noi in montagna” vuole valorizzare le valli e le vette delle Alpi Giulie, Carniche e le Dolomiti Friulane. “Da noi sui colli” si concentra sui vigneti e la zona di produzione del prosciutto di San Daniele. “Da noi sul fiume” è un mix unico di architetture rurali, pittoreschi borghi e verdi boschi attraversati dal Tagliamento. “Da noi in pianura” è un viaggio suggestivo nel cuore del Friuli per scoprire i grandi classici del gusto “furlan doc” e le tante tipiche osterie. “Da noi sul Carso” esplora il territorio di confine con un occhio al mare Adriatico e l’altro all’aspro e affascinante altopiano che fa da cornice a Trieste. Infine “Da noi in riviera”si concentra sulla parte costiera della regione.