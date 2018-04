Operazione trasparenza prezzo per Australian Travel

09/04/2018 14:33

In distribuzione alle agenzie il catalogo con validità aprile 2018/marzo 2019 dal titolo Australia e Oceano Pacifico Nel cuore della Natura

Australian Travel strizza l'occhio alla tecnologia, dotandosi di un sito altamente tecnologico, ma tra le sue azioni preferisce enfatizzare il contatto diretto con le agenzie di viaggi per proporre la programmazione che la vede impegnata su Australia, Nuova Zelanda e Pacifico.

E’ infatti in distribuzione alle agenzie il catalogo con validità aprile 2018/marzo 2019 dal titolo Australia e Oceano Pacifico Nel cuore della Natura.

"La nostra programmazione è tutta racchiusa nelle 84 pagine dell’opuscolo - spiega Agatino Falco, fondatore e titolare del t.o – che vede una sezione per ogni nostra destinazione. Le prime 35 pagine sono dedicate all’Australia, nostro cavallo di battaglia, per poi passare alla complementare Nuova Zelanda e alle isole dell’Oceano Pacifico. I punti di forza che esponiamo immediatamente, vertono sulla trasparenza del prezzo su cui non ci saranno adeguamenti valutari una volta confermato il viaggio, e sullo sconto “sposi” che ammonta a 100 euro a coppia, per tutte le prenotazioni di viaggi di nozze".

Gabriella Miranda, product manager e responsabile booking della destinazione, analizza il catalogo. "L’opuscolo si sviluppa per l’Australia su 14 tour, cui possono aggiungersi estensioni ed escursioni, il tutto rivedibile e modulabile per prendere le proposte come base, su cui costruire in maniera del tutto personalizzata le richieste dei viaggiatori. Un’ampia sezione è dedicata alle estensioni mare ed alle esperienze ulteriori come l’Australia in treno, o specifici soggiorni nella più vera natura dell’Outback. La Nuova Zelanda vede sette proposte, sulla stessa modularità di quelle australiane, dopo di che si apre un mondo di proposte sulle isole dell’Oceano Pacifico".

"Un’appendice alla parte cautelativa per il passeggero (assicurazioni) e notizie sul contratto di viaggio concludono le pagine per una pubblicazione che offre una panoramica della programmazione, unita al sito www.australiantravel.it che aggiunge notizie, istruzioni, proposte, novità e tutto quello che possa integrare il catalogo cartaceo, che a nostro avviso resta uno strumento di base per spiegare al passeggero in maniera esaustiva - conclude Falco – come si possa articolare un viaggio downunder, ma soprattutto una piattaforma su cui modulare, implementare, costruire e impreziosire un viaggio che può essere il sogno di una vita".

Nel frattempo la squadra commerciale si è allargata, con una new entry che sarà operativa in Umbria e Toscana. Si tratta di Mattia Albori 51 anni, padovano, figura che vanta una lunga esperienza nel settore. Al momento il team commerciale di Australian Travel si attesta a 5 figure che coprono gran parte del Nord/Centro Italia.