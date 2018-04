Volotea inaugura il Genova-Madrid

09/04/2018 14:12

Per i prossimi mesi offerta potenziata, incrementando il numero di posti disponibili del 17% rispetto al 2017 per un totale di 422.000 biglietti

Volotea ha inaugurato, venerdì 30 marzo, il volo alla volta di Madrid, disponibile tutti i lunedì e tutti i venerdì per un totale di 20.000 posti in vendita. Salgono così a 16, 15 dei quali operati in esclusiva, i collegamenti del vettore in partenza dalla Liguria, una regione che ha testimoniato la crescita, anno dopo anno, del vettore.

Ottimi i risultati totalizzati presso lo scalo genovese dalla low cost che ha concluso positivamente il 2017 trasportando 311.000 passeggeri, pari ad un incremento del 60% rispetto al 2016. Per i prossimi mesi, la compagnia scenderà in pista con un’offerta potenziata, incrementando il numero di posti disponibili del 17% rispetto al 2017 per un totale di 422.000 biglietti. Non va dimenticato che, poco meno di un anno fa, Volotea ha inaugurato proprio a Genova una delle sue basi operative dove trovano impiego circa 50 persone.



“Siamo orgogliosi di poter accorciare le distanze tra Italia e Spagna grazie a questo nuovo collegamento – afferma Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea -. Con il volo Genova – Madrid, la nostra offerta in Liguria si arricchisce ulteriormente e siamo certi che le nuove rotte in calendario per i prossimi mesi, contribuiranno a stimolare il traffico da e verso la Regione, con una conseguente ricaduta economica su tutto il territorio”.



“Grazie a Volotea, Genova si collega a un’altra grande capitale europea – commenta Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova –. Siamo grati alla compagnia aerea per questa opportunità, che porterà significativi benefici a tutta la Liguria. L’auspicio è che tanti spagnoli possano raggiungere la nostra regione per motivi di lavoro e di turismo, visto anche che il mercato spagnolo è uno dei più importanti per l’incoming sul nostro territorio. Siamo anche certi che tanti liguri e piemontesi utilizzeranno questo collegamento, che si affianca ai già numerosi voli di Volotea da e per Genova”.