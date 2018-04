Regione Liguria: 5 milioni per la formazione professionale nel turismo

10/04/2018 15:45

Serviranno in larga parte a finanziare percorsi di professionalizzazione e inserimento lavorativo per giovani e adulti disoccupati

E’ stato presentato ufficialmente il nuovo bando per la formazione professionale rivolto al settore turistico di tutta la Liguria. Si tratta di un documento siglato da Regione e parti sociali, che prevede un finanziamento complessivo di 5 milioni di euro.

I fondi a disposizione serviranno in larga parte (4 milioni di euro) a finanziare percorsi di professionalizzazione e inserimento lavorativo per giovani e adulti disoccupati attraverso un percorso che tenga in considerazione le figure tradizionali del settore, ma con un occhio di riguardo per profili professionali nuovi, sempre legati al mondo del turismo.

Un secondo ambito di intervento è rappresentato dalla formazione permanente, rivolta ai lavoratori che devono rinnovare e aggiornare le proprie competenze tecniche. Il provvedimento stabilisce poi un “bonus occupazionale” che sarà riconosciuto alle aziende, qualora decidano di assumere personale formato dai corsi professionalizzanti.

Possono presentare domanda di finanziamento enti formativi o associazione temporanee di impresa che abbiano al loro interno almeno un ente di formazione riconosciuto. Ogni soggetto può presentare una sola richiesta, a meno che non sottoscriva l’impegno a garantire un’occupazione superiore al 30% dei partecipanti al corso. Il punteggio per l’assegnazione del bando sarà formato sulla base degli impegni ad assumere personale proposti dalle imprese, e sulla base delle tipologie di lavoratori in questione, con punteggi aggiuntivi nel caso si tratti dei cinque profili identificati dal regolamento.