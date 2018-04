Costa Crociere apre le vendite per il 2019

10/04/2018 15:20

Due nuove navi in arrivo e crociere da 3 a 112 giorni

Costa Crociere apre oggi le vendite per la stagione aprile 2019-aprile 2020 con due nuove navi e una programmazione che prevede crociere da 3 a 112 giorni. A caratterizzare l’offerta Costa sarà, ancora una volta, la possibilità di raggiungere tutti i porti di imbarco con collegamenti dalle principali città italiane in bus, treno e aereo.

Sarà Costa Smeralda, la nuova ammiraglia della flotta Costa, la grande novità di Costa Crociere per il prossimo anno. La prima nave da crociera alimentata a Lng (Liquefied Natural Gas), il combustibile fossile più pulito al mondo, salperà il 20 ottobre 2019 per la crociera vernissage di 15 giorni da Amburgo a Savona. L’itinerario prevede soste di due giorni in alcune tra le città europee più ricche di storia e di cultura, come Amburgo, Rotterdam, Lisbona, Barcellona, Marsiglia e Savona dove per l’occasione verranno organizzati dei festeggiamenti speciali. A grande richiesta la crociera inaugurale di 6 giorni salperà, invece, da Savona il 4 novembre alla volta di Barcellona e Marsiglia. Costa Smeralda continuerà poi a navigare alla scoperta del Mediterraneo Occidentale fino ad aprile 2020 con imbarco da Savona, La Spezia e Civitavecchia.

La seconda novità della prossima stagione sarà la crociera inaugurale di Costa Venezia ispirata al fascino della Serenissima: un viaggio da Trieste a Tokyo di 53 giorni, sulle orme di Marco Polo, per il quale, a grande richiesta del mercato italiano, sono previste due partenze dall’Italia, l’8 marzo 2019 da Trieste e l’11 marzo da Bari. Prima della crociera inaugurale gli ospiti italiani avranno la possibilità di vivere anche l’esperienza di una suggestiva minicrociera di 5 giorni nel Mediterraneo orientale, dal 3 all’8 marzo 2019, con partenza e arrivo a Trieste e tappe a Bari, Corfù, Dubrovnik e Zara.

Altra grande novità sarà, invece, il ritorno dall’Oriente verso il calore mediterraneo di Costa Fortuna: la nave salperà il 5 marzo 2019 da Singapore per posizionarsi nel Mediterraneo dove si fermerà per tutta la stagione, fino a novembre 2019, per effettuare due itinerari di 8 giorni con imbarchi da Genova, Civitavecchia e La Spezia.