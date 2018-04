Futura Vacanze: 50 strutture e 6 regioni italiane nel catalogo Monti

11/04/2018 17:37

Il t.o. soddisfatto del nuovo catalogo, che vede la presenza di un Futura Club anche in montagna

Sarà in distribuzione nei prossimi giorni la nuova edizione del catalogo “Monti” di Futura Vacanze che raccoglie circa 50 strutture, distribuite in 6 regioni italiane (Trentino-Alto Adige, Veneto, Lombardia, Valle d’Aosta, Lazio, Abruzzo) alle quali si aggiunge, fuori dai confini nazionali, l’Austria.



Forte degli apprezzamenti registrati, la versione estiva del “Futura Club Posta” nei prossimi mesi proporrà ai clienti amanti della montagna tutte le attività e i servizi dei Futura club: Futurlandia, X club, animazione e attività sportive per adulti e bambini. Non mancherà la presenza di Futurotto, la mascotte, creata dall’operatore, amata dai bambini.



Il nuovo volume è arricchito di indicazioni, che evidenziano altitudine, distanza dal centro, possibilità di accogliere animali, presenza formula all inclusive, offerta di menù per celiaci, presenza centri benessere interni alle strutture.



Anche per questo segmento della programmazione, l’operatore ha messo a punto promozioni legate all’advanced booking, con le offerte Best e Smart. Chi prenota entro il 30 aprile o il 31 maggio otterrà tariffe scontate fino al 15%.



“Siamo molto contenti del nuovo catalogo Monti che vede la presenza di un Futura Club anche in montagna. Siamo tra i pochi operatori a dedicare un catalogo a questo segmento di prodotto e la clientela continua a premiarci per il lavoro di selezione che facciamo e l’attenzione riservata a vantaggi e promozioni”, commenta Giorgio Lotti, direttore commerciale di Futura Vacanze.