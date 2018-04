Sabre Red Workspace presto anche in italiano

13/04/2018 13:00

Lo strumento operativo di ultima generazione per gli adv sarà rilasciato anche nella nostra lingua. Tra i vantaggi del tool, maggiore intuitività e funzionalità predittive

Il Red Workspace di Saber presto disponibile anche in italiano. Lo ha annunciato la società di tecnologie per il turismo, spiegando che sta completando l’upgrade per le agenzie clienti di tutto il mondo del suo strumento di vendita per agenzie di viaggi. “La soluzione – spiega Saber in una nota - è attualmente in fase di implementazione nella versione in inglese, tedesco, spagnolo e giapponese, e seguiranno a breve anche le versioni in francese, italiano, russo, cinese semplificato e cinese tradizionale. La nuova release del prodotto segue una lunga fase pilota, durante la quale sono stati selezionati alcuni clienti per testarne la performance”.



Il nuovo Sabre Red Workspace è un'interfaccia altamente configurabile, che offre un’intuitiva user experience supportata da un marketplace digitale ricco di contenuti. “Grazie a un rigoroso processo di progettazione congiunta di design e test – spiega ancora la società - la nuova soluzione arriva sul mercato per semplificare il lavoro degli agenti di viaggio e, al contempo, incrementare la loro produttività. La nuova soluzione offre ai clienti un valore aggiunto poiché si focalizza su tre aree principali: l’aggregazione dei migliori contenuti, funzionalità predittive di analisi dei dati e l’agevolazione del lavoro degli agenti di viaggio”.

Nelle intenzioni della società, “Sabre Red Workspace non porta solo significativi benefici agli agenti di viaggio, ma offre anche un valore aggiunto alle compagnie aeree e agli altri supplier: la semplicità dei processi, infatti, rende più facile visualizzare e vendere le Branded Fares e i servizi ancillari, aiutando ad aumentare i ricavi; inoltre, con l’integrazione di Sabre Profiles nella nuova piattaforma, i membri dei programmi fedeltà delle compagnie aeree sono automaticamente riconosciuti e possono godere dei vantaggi a loro riservati”.

“Il feedback iniziale dagli utenti che per primi hanno provato il nuovo Sabre Red Workspace è davvero fantastico, e non vediamo l’ora di metterlo a disposizione delle agenzie di viaggio nelle diverse versioni regionali in lingua locale – ha affermato Wade Jones, presidente di Sabre Travel Network -. Questa innovativa soluzione rivoluzionerà il workflow degli agenti di viaggio, grazie alla combinazione di contenuti più ricchi con una maggiore flessibilità e semplicità d'utilizzo".