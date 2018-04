Vacanze estive, un italiano su due ha già deciso

16/04/2018 10:04

La rilevazione dell'Istituto Piepoli per Confcommercio. Italia scelta dall'80% degli intervistati, in evidenza le regioni "marittime"

Un italiano su due ha già scelto la sua meta estiva. Lo ha rilevato l’Istituto Piepoli nella sua indagine periodica realizzata per Confcommercio, spiegando inoltre che “l’indice di fiducia del viaggiatore italiano è in forte crescita, con un aumento di quattro punti rispetto al mese precedente e un valore pari a 64, il più elevato da ottobre dello scorso anno”.

L’incremento è stato confermato anche per il trasporto aereo, essenziale per il settore turistico, che ha registrato nel corso del 2017 un record storico superando la barriera di 144 milioni di passeggeri. “Guardando al futuro, nell’ultimo mese – si legge nell’analisi dell’Istituto Piepoli - è aumentata anche la propensione a viaggiare nel prossimo trimestre, superando quota 50 per cento. Rispetto al mese precedente la crescita è di addirittura sette punti percentuali, a conferma di una ripresa della fiducia”.

L’Italia si conferma la meta preferita di quasi otto italiani su dieci. In cima alle preferenze dei viaggiatori Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Puglia e Sicilia, "segno - conclude lo studio - che aumenta la voglia di mare".