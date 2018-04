Giver, Norvegia top seller

16/04/2018 15:34

Insieme a Islanda e Via degli Zar



Norvegia, Islanda e la Via degli Zar: sono queste le destinazioni attualmente più gettonate in casa Giver che si prepara ad affrontare la stagione estiva forte dei buoni risultati raggiunti nelle precedenti stagioni. “Nel 2016 abbiamo chiuso con un +35% di fatturato e nel 2017 con un +15%”, afferma il direttore marketing Andrea Carraro. La stagione estiva vede quale principale novità il charter su Bodo in collaborazione con Albastar, ogni domenica dal 10 giugno al 19 agosto, “un prodotto - prosegue il manager - che rende la programmazione più appetibile”. Sulla Norvegia sono oltre 10mila i pax movimentati dal t.o e un +35% l’incremento registrato sul Paese come gruppi grazie all’introduzione del charter, che in certe date, specifica Carraro, ha già segnato il tutto esaurito.

Anche le crociere fluviali non mancano di produrre buoni risultati: sulla Via degli Zar la nave utilizzata è la Rachmaninov, una 4 stelle prestige rinnovata quattro anni fa: sono state tolte, continua Carraro, 50 cabine per realizzare 35 junior suite. Ha un cuoco italiano a bordo e la portata è oggi di 200 passeggeri.

Sul fronte agenziale, a maggio sarà realizzato un webinar su Bodo. Sono circa 3000 le adv con cui il t.o. lavora e di queste 300 le top seller. Il valore medio pratica è tra i 2000 e i 2.200 euro. Quindici i commerciali che coprono il territorio: “Al momento siamo sguarniti solo su Puglia, Basilicata e Molise”, puntualizza il manager. Tra il 10 e il 13% la commissione riconosciuta ai punti vendita, che, sottolinea Carraro, “cerchiamo di non bypassare mai”. n.s.