Volotea inaugura il Pisa-Tolosa

16/04/2018 17:47

Salgono a 3 le destinazioni francesi raggiungibili dal Galileo Galilei

È decollato pochi giorni fa (12 aprile 2018) il nuovo volo internazionale in partenza dal Galileo Galilei alla volta di Tolosa (19.200 posti in vendita e 2 frequenze settimanali - giovedì e domenica) operato da Volotea. Il vettore ha già riattivato anche il collegamento alla volta di Bordeaux (operativo dal 5 aprile) con 2 frequenze settimanali (mercoledì, domenica), mentre dovrà attendere ancora qualche giorno chi desidera raggiungere Nantes e Palma di Maiorca, le cui ripartenze sono in calendario rispettivamente per il 19 aprile con 2 frequenze settimanali (giovedì, domenica) e 27 giugno con 2 frequenze settimanali (mercoledì, domenica).

“Dopo il successo dell’estate scorsa, siamo davvero felici di ritornare a volare da Pisa - commenta Valeria Rebasti, commercial country manager Volotea in Italia -. Con la novità di Tolosa, salgono a 3 le destinazioni francesi raggiungibili dal Galileo Galilei: per la prossima estate, i passeggeri potranno scegliere se volare verso Bordeaux, alla scoperta della regione di uno dei vini più famosi al mondo, verso Nantes, per visitare la Valle delle Loira, oppure alla volta di Tolosa, la “Città Rosa”, ricca di fascino e storia. Per chi invece alla cucina francese, preferisce paella e sangria, da giugno riparte il collegamento con le isole Baleari, più precisamente con Palma di Maiorca, un’isola paradisiaca lambita dal Mar Mediterraneo”.

Non va dimenticato come i collegamenti firmati Volotea contribuiscano ad incrementare non solo le opportunità dei viaggiatori toscani di decollare verso l’estero, ma alimentino anche il traffico incoming verso Pisa e le sue terre, meta imperdibile per gli amanti dell'arte, e porta d’accesso per visitare la Toscana, una regione dalle bellezze conosciute a livello mondiale.

Per supportare il territorio e dare visibilità alle bellezze artistiche locali, la low-cost, lo scalo pisano e la Camera di Commercio di Pisa hanno unito le forze, organizzando un media trip che ha permesso, ad alcuni giornalisti francesi di Tolosa, di visitare le Terre di Pisa.