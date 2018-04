Le Vie del Nord, nuova sezione per le adv sul sito

19/04/2018 12:02

A marzo l'operatore ha incontrato i punti vendita del Sud Italia

Un rapporto sempre più sinergico con le agenzie di viaggio.

Questa la visione de Le Vie del Nord, che ha introdotto una nuova sezione sul proprio sito dedicata esclusivamente ai dettaglianti, a dimostrazione di quanto l’operatore creda in questo canale di vendita, caposaldo della propria strategia commerciale.

“Le agenzie sono sempre al centro dei nostri progetti e del nostro operato – spiega Maria Teresa Omedè, pm de Le Vie del Nord –; per questo abbiamo creato sul nostro portale un canale interamente riservato a loro, dove possono trovare tutti i nostri programmi di viaggio scaricabili in Pdf, locandine, idee per viaggi di gruppo ad hoc, informazioni sulle destinazioni presenti nella nostra programmazione e molto altro ancora”.

Una volta che l’utente si è registrato nell’area agenzie di viaggio compilando l’apposito form, il sistema crea in automatico un profilo con cui può accedere all’area riservata alle agenzie di viaggio e trovare i contatti della direzione commerciale, locandine e offerte periodicamente aggiornate con nuove proposte e scaricabili in Pdf, oltre a tutti i programmi di viaggio programmati per la stagione in corso, sia di gruppo che individuali o per famiglie.

Inoltre, l’agenzia avrà a disposizione notizie utili e materiale informativo prodotto da Le Vie del Nord per tutte le destinazioni presenti nella programmazione: un aiuto importante per la vendita di ciascun Paese, dai documenti necessari per l’espatrio, ad indicazioni relative alla lingua, al fuso orario, all’elettricità, alla valuta, banche, carte di credito, clima e abbigliamento, negozi e shopping, cucina, ecc.

“In quest’area sono presenti anche itinerari di gruppo – prosegue Maria Teresa Omedè – scaricabili anch’essi in pdf, che aggiorniamo periodicamente con nuove idee e proposte e sono suddivisi per destinazione in modo da rendere più facile e immediata la ricerca da parte delle agenzie di viaggio registrate. Sono itinerari che possono essere modificati in base alle esigenze e che possiamo quotare su richiesta, scrivendo all’indirizzo email gruppi@leviedelnord.com”.

Grande attenzione quindi alle agenzie da parte dell’operatore che, lo scorso marzo, ha incontrato le agenzie del Sud Italia (Puglia, Basilicata, Molise e Abruzzo) in occasione del 14° Workshop – Summer 2018 tenutosi presso l’aeroporto di Bari.

Non da ultimo, i promotori de Le Vie del Nord stanno distribuendo in tutte le agenzie italiane un volantino cartaceo che raccoglie le partenze garantite 2018, con date e quote “a partire da”: strumento utile a far conoscere agli addetti ai lavori le molte proposte della programmazione, dall’Europa, al nord America alle destinazioni tra Europa e Asia.