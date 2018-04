Al via il Tiangus Turistico 2018

17/04/2018 08:33

A Mazatlan la 43° edizione della fiera cui partecipa Guida Viaggi con un gruppo di buyer italiani



Il presidente Entique Peña Nieto è sicuro che il Messico “diventerà il sesto Paese al mondo per arrivi turistici”. Lo ha dichiarato durante l'inaugurazione del Tianguis Turistico a Mazatlan.

“I turisti internazionali in Messico sono stati 39,3 milioni nel 2017, in crescita del 12% rispetto al 2016. L’obiettivo è arrivare a 60 milioni”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti del Messico. All’apertura della fiera sono presenti 2167 buyer, 731 seller, in rappresentanza di 54 Paesi. Il Tiangus è il più importante appuntamento turistico internazionale del Messico dal suo esordio nel 1975 ad Acapulco. L’aspettativa in termini di volume d'affari generato da questa fiera è di 19,2 milioni di dollari.

Dall’Italia partecipano Press Tours, Idee Per Viaggiare, Viaggidea, Alidays, Reimatours, Altreculture, Le Colonne d’Ercole e, in loco, Marcelletti. Il gruppo dopo la fiera continua il suo educational tour incentrato sul prodotto etnico e antropologico, organizzato assieme al gruppo Meca da Visit Mexico con la direttrice dell'ente del Turismo messicano per l’Italia, Sarina Alvarez. Nel teatro Angela Peralta del centro coloniale di Mazatlan è stata lanciata un’anticipazione del nuovo spettacolo “Luzia”, del Cirque du Soleil, incentrato sul Messico, che si appresta a fare il giro del mondo. E’ seguita una cena di gala tra fuochi d’artificio sul mare e una sfilata di carri tipici. l.s.