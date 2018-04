Case-Vacanze: nasce il barometro Ciset e Homeaway

17/04/2018 17:22

Il colosso internazionale e il centro di ricerche della Ca'Foscari siglano un accordo per realizzare nel 2018 una grande ricerca di mercato

Il mercato delle cae vacanza cresce anche in Italia. Per capirne caratteristiche ed evoluzioni è nato il Barometro di HomeAway, dalla collaborazione tra il sito, esperto globale delle case vacanza, e Ciset, il Centro Internazionale sull’Economia Turistica fondato da Università Ca’ Foscari di Venezia e Regione Veneto. I risultati della prima edizione italiana verranno presentati nel corso del 2018

“HomeAway dà così il via ad un’indagine di ricerca estensiva su tutto il territorio italiano per sondare le abitudini di viaggio degli italiani e le loro preferenze nella scelta dell’alloggio per sé e i propri cari in vacanza, offrendo così un’importante contributo alla comprensione di un mercato dalla domanda in forte ascesa, sia a livello nazionale che internazionale", ha commentato l'annuncio Gualberto Scaletta, country manager HomeAway Italia.

"Se l’affitto di un alloggio per soggiorni al mare o in montagna è una pratica diffusa già da tempo nel nostro Paese, è anche vero che la vacanza, al di là del puro relax, sta diventando sempre più esperienza dei luoghi. Vivere il territorio come un “residente temporaneo”, anche per un weekend, inizia spesso proprio dalla scelta dell’alloggio. Questo nuovo Osservatorio ci aiuterà a capire come sta evolvendo il mercato italiano e a indagare le motivazioni di viaggio", ha aggiunto Valeria Minghetti, responsabile del Barometro per il Ciset.