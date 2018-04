Windrose, nuovo volo tra Ancona e Kiev

18/04/2018 10:57

Il collegamento estivo sarà operato ogni sabato e prevede anche la possibilità di carico merci

Un nuovo volo tra Ancona e Kiev. Lo ha annunciato Windrose Airlines, precisando che i collegamenti, previsti in partenza ogni sabato, prenderanno avvio nella stagione estiva ormai alle porte, più precisamente sabato 9 giugno, per poi terminare sabato 8 settembre.

Sui voli Windrose per Kiev, operati con aeromobili A320 da 180 posti a sedere e A321 da 218 posti, sarà possibile anche, previa disponibilità di spazio in stiva, caricare merce come prodotto “general cargo”.

“E’ importante sottolineare come i collegamenti per Kiev siano di fondamentale importanza per il nostro territorio, in quanto favoriranno lo sviluppo massiccio di flussi di traffico incoming verso le Marche consentendo così di far conoscere una bellissima regione come la nostra. Per noi è fonte di grande orgoglio essere stati scelti come punto di approdo”, afferma Federica Massei, amministratore unico di Aerdorica.