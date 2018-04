Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo lancia i "Percorsi"

28/04/2018 10:28

Sono 10 gli itinerari turistici disponibili sul portale percorsi.vinidabruzzo.it per conoscere da vicino l'Abruzzo e le sue cantine

Il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo lancia “Percorsi –L'Abruzzo del vino e della cultura”, una piattaforma online che dà l’opportunità di scoprire la regione attraverso itinerari tematici andando alla ricerca, bicchiere dopo bicchiere,di nuove cantine e curiosità. Sono 10 gli itinerari turistici disponibili sul portale dedicato percorsi.vinidabruzzo.it per conoscere da vicino l'Abruzzo e le sue cantine.

Un territorio tuttora inesplorato che conta circa duecento cantine sparse nell’eterogeneo paesaggio abruzzese tra la Costa dei Trabocchi e le alture aquilane. Per ciascun itinerario si trova sul sito una presentazione, con la descrizione della strada e del territorio e le principali località presenti nel percorso: eremi, monumenti, musei e chiese da visitare, con riferimenti e indicazioni stradali. E naturalmente c'è l'elenco delle cantine, con indirizzi e recapiti aziendali e il tipo di servizio che offre ogni struttura (degustazione, ristorazione, vendita al dettaglio, pernottamento, visita in cantina e visita in vigneto). Nel sito c'è anche un elenco di ristoranti situati lungo i diversi percorsi. Ogni itinerario è corredato da tutti quei riferimenti ambientali, storici e culturali indispensabili per comprendere e vivere al meglio il territorio e i suoi prodotti, con le dritte dei produttori.