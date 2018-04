Boscolo In Tours: il 16 maggio a Bari

24/04/2018 09:10

Dopo il successo per la tappa di Milano, il tour per incontrare le agenzie si sposta ora al Sud

Boscolo in Tours il 16 maggio è a Bari. Si sposta quindi a Sud il tour di incontri con le agenzie dell'operatore. A Milano il 20 aprile erano presenti più di 300 agenti di viaggio, venuti da tutta la Lombardia per assistere allo spettacolo educational di Boscolo Tours, in questa occasione la destinazione era USA.

A rendere lo spettacolo ancora più divertente l’intervento delle due Iene Filippo Roma e Veronica Ruggeri.