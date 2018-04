Viaggi insoliti novità di Go Afrique

27/04/2018 15:00

Si tratta di tour nelle varie destinazioni africane lontani dai circuiti del turismo di massa

Go Afrique, tour operator specializzato in viaggi nel continente africano e parte della famiglia Go World, crea una tipologia di viaggi “Insoliti” con tour nelle varie destinazioni africane pensati per veri viaggiatori, lontani dai circuiti del turismo di massa.

“Abbiamo creato la categoria di viaggi Insoliti per offrire ai nostri clienti, veri amanti del viaggio, emozioni di viaggio uniche alla scoperta di mondi sconosciuti che solo pochi possono immaginare – afferma Ludovico Scortichini, ceo di Go Afrique.

Tra i viaggi Insoliti Go Afrique propone l’itinerario Congo Insolito (18gg/16 notti voli inclusi) dove i clienti avranno il privilegio di un incontro ravvicinato con il gorilla di montagna o potranno salire su uno dei vulcani più attivi del mondo. Mozambico Insolito (15gg/12 notti a 3.980€ voli inclusi) offre la possibilità di vedere tutti gli animali della savana, conoscere i villagg dei pescatori, le architetture coloniali, ma anche le sue isole tropicali.

Il tour Ciad Insolito (16gg/14 notti voli inclusi), invece, è un itinerario di viaggio nel Chad, il paese più sconosciuto del deserto del Sahara con tutti i pernottamenti in tenda attraverso un mondo minerale con una varietà straordinaria di ambienti e situazioni.

Infine, Angola Insolita (13 gg/10 notti) è un itinerario attraverso la parte selvaggia dell’Africa meridionale, una terra appena sfiorata dal mondo moderno, che comprende vasti deserti incontaminati e gruppi tribali che seguono ancora le tradizioni del passato. Accompagnati da guide esperte si viaggia con sensibilità attraverso comunità e insediamenti remoti sforzandosi di comprendere le abitudini dei popoli più tradizionali della regione.