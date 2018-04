Il Garden Toscana Resort gestito da Life Resort

24/04/2018 14:12

Nuovo corso per la ex struttura Valtur. Il resort modifica la denominazione commerciale, parte il progetto di riposizionamento tailor made rivolto a un target medio-alto

Da metà aprile il Garden Toscana Resort è ufficialmente rientrato nelle disponibilità della proprietà che darà vita a un nuovo corso del complesso, contraddistinto da una nuova gestione e da un piano di sviluppo pluriennale.

Il resort, oltre a cambiare totalmente gestione, modifica la denominazione commerciale, presentandosi al mercato come Life Resort Garden Toscana, nome frutto della collaborazione con il brand Life Resorts che ha messo a punto un progetto di riposizionamento tailor made, ritagliato sugli asset della struttura e rivolto a un target medio-alto, sensibile al prodotto luxury.

Obiettivo della nuova gestione è collocare il Life Resort Garden Toscana tra le strutture di riferimento dell’area Centro-Nord Italia per ciò che concerne l’offerta leisure e per il Mice.

Il Life Resort Garden Toscana sarà distribuito in Italia e all'estero attraverso una selezione di partner qualificati che nei prossimi giorni saranno ufficializzati e con la prospettiva già definita, per il 2019, di un'apertura stagionale molto ampia che andrà da marzo a novembre, mentre quella dell’anno in corso prevede la conclusione dell’operatività estiva a metà a ottobre.

Il riposizionamento qualitativo del resort in termini di servizi si integra in un processo di riqualificazione già avviato, che negli ultimi quattro anni, tra le altre cose, ha visto il totale rifacimento di tutte le camere, corredandole di tutti i comfort e di pezzi di arredamento in linea con gli standard qualitativi del mercato.

Punto cardine del nuovo piano di sviluppo in chiave balneare e congressuale, anche in prospettiva di una stagionalità più lunga, è la capitalizzazione dell’unicità offerta dalla struttura, data dal suo contesto naturalistico, con un vero e proprio polmone verde di 14 ettari che circonda le 430 camere, da dotazioni riservate alle famiglie come club per bambini e ragazzi, differenziati per fasce di età, family room, minigolf tridimensionale (tra i più famosi d’Europa), pista indoor di auto e moto elettriche per bimbi, bowling e da un’area Mice con 3 sale conferenze modulabili - capienza di 500 posti - e un teatro da 800 posti a sedere.

Completano l'offerta la Spa di 700 metri quadrati, gli impianti sportivi e il territorio circostante. Come ha sottolineato la proprietà, il rafforzamento del livello qualitativo dell’offerta prosegue con lo stanziamento strategico di nuove risorse finalizzate al miglioramento strutturale, dei servizi e al potenziamento del personale impegnato presso la struttura, per soddisfare appieno target distinti come le famiglie, gli amanti di sport e benessere, e il settore congressuale che può contare su spazi raramente presenti sul mercato.