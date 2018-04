Ponte primo maggio: il mare la prima scelta

26/04/2018 17:26

Il Paese europeo più amato è la Spagna con il mare delle sue isole, c'è anche un ritorno del Mar Rosso. Sul lungo raggio le due destinazioni emergenti sono Giappone e Vietnam

Saranno 8 milioni i viaggiatori che si concederanno un break primaverile in occasione del Ponte del primo maggio con una spesa media pro capite di 350 euro. E' quanto emerge dalla fotografia scattata da Federturismo Confindustria.

L’80% rimarrà in Italia, ma i più fortunati che hanno potuto approfittare anche della festività del 25 aprile per concedersi più giorni di relax opteranno nel 50% dei casi per un soggiorno balneare. Le temperature estive di questi giorni sono state determinanti per incrementare le prenotazioni dell’ultimo minuto, in particolare verso le località marine.

Per i tanti che rimarranno nel Bel Paese oltre alle coste della Toscana, Sardegna, Campania ed Emilia Romagna si segnalano le intramontabili città d’arte: Roma, Venezia e Firenze.

Ci sono poi gli irriducibili della neve che non rinunciano alle ultime sciate della stagione sulle piste innevate anche in primavera inoltrata.

Il Paese europeo più amato dai connazionali rimane la Spagna con il mare delle sue isole, Ibiza innanzitutto, ma c'è anche un ritorno del Mar Rosso. Sul lungo raggio le due destinazioni emergenti si rivelano il Giappone e il Vietnam.

Anche quest’anno il mese di aprile, con tre festività in calendario, ha contribuito a dare una spinta decisiva al turismo italiano facendo registrare un incremento del 2%.