Italia Highlights e il trend dei pacchetti con il treno

27/04/2018 11:48

Wine tours e caccia al tartufo tra una stazione e un lago svizzero, così l’incoming corre sui binari

Italia Highlights ha colto con molto anticipo il trend dei pacchetti di viaggio in treno: nato nel 2013, l’operatore di Bolgheri in Toscana, rinomata località per essere la sede del museo del vino oltre che cuore della Toscana carducciana e dei rossi d’élite come il Sassicaia, ha individuato in alcuni itinerari i prodotti di maggior successo per la clientela straniera. Si va dalle tratte ferroviarie con paesaggi d’indubbio fascino come sulla Firenze-Roma, ai laghi lombardi e svizzeri, arricchiti di combinazioni gourmet con varianti di degustazione di diverse cucine regionali, fino ad attività dinamiche come la caccia al tartufo. Degno di nota il “World wine tours” d’Italia di 14 giorni: cinque cantine da visitare e tutte le eccellenze di vini che si possa assaggiare, con tanto di cooking class. Il tutto sfrecciando “a diverse velocità”, spiega il managing director, Luca Carnesecchi, sui binari d’Italia e della Confederazione elvetica.

Prodotti leisure e mice

“La nostra clientela è composta per il 70% di gruppi, per il 20% dal settore Mice e dal 10% di viaggiatori individuali – argomenta -. Regno Unito, Nordamerica e Australia sono i nostri bacini d’incoming, dove abbiamo contatti commerciali con tour operator specialisti di viaggi in treno”. Grazie alle tariffe dedicate di Trenitalia e Ntv, Italia Highlights realizza pacchetti all inclusive di trasporto, soggiorno, accoglienza e assistenza durante il viaggio. “I trasferimenti da e per le stazioni verso l’albergo, la gestione dei bagagli: ogni aspetto è a nostra cura. I passeggeri non devono fare molto, se non accomodarsi a bordo – sottolinea -. E’ un turismo ‘slow’, adatto a molte fasce d’età, non in ultima quella senior. Agli inglesi, ad esempio, piace l’aspetto ecologico del treno e con l’alta velocità e la qualità del servizio, è diventato un viaggio smart”. Tra i prodotti ci sono i richiestissimi tour tra Italia e Svizzera, che includono tutti una tratta del Bernina Express e del Glacier Express della Ferrovia Retica. “I mercati lontani amano molto i viaggi transnazionali e oltrepassare i confini”, rimarca Carnesecchi.

L’attività di incoming tour operator di Ih si affianca a quella di Dmc, con l’organizzazione di eventi in Toscana, a cominciare dai sempre più in voga matrimoni con centinaia di invitati per facoltosi magnati russi. Da luglio entra a far parte dell’azienda anche un boutique hotel a Castagneto Carducci, bed and breakfast nel territorio di quell’ambìto Bolgheri Doc, parallelo alle spiagge della provincia di Livorno, dove un tempo si diceva che grandi vini in vicinanza del mare non sarebbero venuti bene. Una previsione decisamente errata: oggi un ettaro vitato viene acquisito da 300 a 500 mila euro. p.ba.