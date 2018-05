Nuovo look per Sapphire Princess

03/05/2018 11:05

Princess Cruises presenta il restyiling a Singapore della sua unità con posizionamento a Southampton

Princess Cruises, rappresentata in esclusiva in Italia da Gioco Viaggi, Tour & Cruise Operator, ha recentemente sottoposto una delle unità della sua flotta, Sapphire Princess, ad un refitting di due settimane eseguito a Singapore.

Con una stazza di 115,875 tonnellate e una capacità di 2.670 passeggeri e 1.100 membri dell’equipaggio, la rinnovata Sapphire Princess ha lasciato le coste asiatiche per raggiungere Southampton, suo home-port per la stagione 2018 (maggio-ottobre) e 2019 (aprile-ottobre). Le destinazioni incluse nel deployment sono principalmente Mediterraneo e Nord Europa oltre ad un particolare itinerario di 24 notti fra le coste di Canada & New England.

Fra le innovazioni più importanti a cui è stata sottoposta la Sapphire, vi è l’introduzione del Princess Luxury Beds, che verrà esteso a tutte le cabine entro giugno 2018. Nato dalla collaborazione con i migliori esperti nella scienza del riposo, questo rivoluzionario materasso dispone di supporto potenziato e molle avvolte singolarmente ed è realizzato utilizzando le tecniche più all’avanguardia del settore.

Tra le diverse novità che la crociera presenta non manca il potenziamento della Spa e delle sale trattamento, l’ampliamento della palestra, una nuova gioielleria Effy, un nuovo schermo Led largo 15 metri e alto 4,5 metri presente presso il teatro e una nuova livrea di prua dove troneggia l’iconico logo del brand.

Il rapporto personale-clientela è di 1-3 e tutto l’equipaggio è formato per curare nel minimo dettaglio le esigenze dei passeggeri. Questo particolare avvalora la qualità crocieristica, rivolgendosi così anche ad un target di clientela più alto.

Gli itinerari di Sapphire

Gli itinerari di Sapphire nel Sud e nel Nord d’Europa spaziano dalle 7 alle 14 notti. Tra le varie destinazioni la crociera pone particolare rilievo alle coste del Nord Europa, con tre crociere (Norwegian Fjordos- Land of The midnight sun e Scandinavia) e tre date l’una previste per l’estate 2018. G.i.t